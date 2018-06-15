Дана Борисова рассказала о провале из-за Игоря Крутого

Дана Борисова дала откровенное интервью. Популярная телеведущая объяснила, почему ее дочь Полина Аксенова провалила экзамены.

Недавно Дана Борисова вместе с дочкой Полиной Аксеновой отдохнула на Крите. Телеведущая смогла наладить отношения с экс-возлюбленным Максимом Аксеновым, который и разрешил ей забрать девочку за границу. С Полиной, по словам Даны, у нее тоже "все идеально".

"Дочка выросла, превращается постепенно в девушку. Я стараюсь для дочери быть подружкой, а не мамой. Хотя Максим такой метод воспитания критикует, говорит, мол, с ней надо не дружить, а направлять ее. Но я считаю, что у дочери сейчас подростковый возраст, поэтому нельзя на нее давить авторитетом, поучать. Иначе будет непринятие", – со знанием дела рассудила Борисова.

Дана отметила: когда дочь начала жить с отцом и его родителями, стала лучше учиться. Однако это обстоятельство не помешало Полине не сдать экзамены по математике. Оказалось, девочка сделала это специально, чтобы попасть в школу к известному композитору и продюсеру Игорю Крутому.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) 8 Июн 2018 в 6:59 PDT

"Она у нас сейчас провалила экзамены в гимназический класс и очень хочет поступить в Академию популярной музыки Игоря Крутого, чтобы развиваться по гуманитарной линии и пением заниматься. Сейчас дочка половину времени проводит с отцом, а другую половину – со мной. Меня это устраивает. Ребенок счастлив", – цитирует Дану Борисову сайт "Комсомольская правда".