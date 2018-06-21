Молодая жена Алексея Петренко потеряла ребенка

Третья жена народного артиста Алексея Петренко режиссер Азима Абдумаминова стала гостьей программы "Судьба человека" Первого канала. Женщина откровенно рассказала о жизни со знаменитым артистом, дочери и нерожденном ребенке.

Азима рассказала, что познакомилась с Алексеем Васильевичем в 2006 году. Она призналась, что была влюблена в Петренко еще в детстве, поэтому ей были приятны ухаживания звезды советского кино.

Тогда артист был женат, поэтому Абдумаминова отказала ему, чтобы не разрушать семью. Женщина была беременна, но скрыла свое положение от артиста. Петренко вернулся к супруге. Их общая дочь Мелания появилась на свет в 2007 году. "Это моя судьба. Алексей Васильевич не знал, этого ребенка я рожала для себя. Это дитя любви. Он узнал о дочери в январе 2010 года. Мелания была очень желанной, очень долгожданной", – поделилась Азима.

После смерти второй супруги артиста, Галины Петровой, они решили пожениться. Родители Азимы были против свадьбы, но Алексей Васильевич смог убедить их в своей порядочности и завоевать их доверие. "Он сказал папе: "Ведь у нас с Азимой дочь. И я благодарю, что вы приняли этого малыша и меня". У меня папа спрашивал, почему я молчала… Я сказала, что получилась такая ситуация. Вы знаете, в жизни случаются такие моменты. Не всегда все нужно знать", – отметила женщина.

Петренко был счастлив с Азимой и души не чаял в дочери. Артист мечтал дожить до 104 лет и родить еще двоих сыновей. "У нас должен был родиться сын. Но так вот получилось, я не доносила этого ребенка, потому что был такой период. У Алексея Васильевича были операции и начались нападки в прессе. Он был настолько жизнелюбивый, столько было планов… Когда это случилось? В одно мгновение, я жила в состоянии ожидания полгода. Мне казалось, что этот кошмар закончится", – призналась Азима. Медики диагностировали у актера проблемы с сердцем, он перенес несколько операций.

Как писали Dni.Ru, Алексей Петренко умер в феврале 2017 года, и с тех пор вокруг его имени не утихает скандал. Все началось с того, что его дочь от первого брака Полина заявила, что будет бороться за наследство. Ее адвокаты подали в суд два иска. Первый оспаривает дарственную Петренко, который еще за шесть лет до смерти передал все свое имущество последней жене Азиме, которая на 33 года младше артиста. Второй ставит под сомнение подлинность свидетельства о рождении его младшей дочери Мелании, рожденной Азимой, в котором отцом записан Алексей Петренко.