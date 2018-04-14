Вдову актера Петренко без сознания увезли в больницу

Вдову известного российского актера Алексея Петренко Азиму Абдумаминову экстренно доставили в больницу в бессознательном состоянии. У Женщины подозревают инсульт.

Азиме Абдумаминовой стало плохо во время одного из светских мероприятий, передает "РЕН ТВ". За ней незамедлительно выехала скорая помощь. Когда женщину госпитализировали, она была без сознания.

Врачи подозревают, что у нее произошло нарушение мозгового кровообращения. Однако чтобы подтвердить диагноз необходимо провести несколько тщательных обследований. Инсульт могли спровоцировать переживания Азимы Абдумаминовой по поводу смерти мужа. Актер Алексей Петренко ушел из жизни в феврале 2017 года, однако женщина до сих пор не может смириться с утратой.

Ситуацию осложняет и скандальный флер, затронувший пару. Азима Абдумаминова стала широко известна после неожиданной свадьбы с 72-летним Алексеем Петренко. Вскоре после бракосочетания у пары родилась дочь. Как подсчитали внимательные близкие актера, получалось, что роман с новой возлюбленной Петренко закрутил в тот момент, когда его жена Галина Кожукова умирала.

После смерти актера в возрасте 79 лет его старшая дочь Полина обратилась в суд, чтобы отнять у вдовы наследство Алексея Петренко. Скандальная история сопровождалась громкими заявлениями и грязными обвинениями.

Алексей Петренко приобрел любовь зрителей за роли в таких фильмах, как "ТАСС уполномочен заявить", "Жестокий романс" и "Сибирский цирюльник". За свою продолжительную карьеру он успел сняться в 113 лентах. Азима Абдумаминова возглавляла "Кыргызфильмофонд".