Дочь ждала смерти Петренко из-за наследства

В студию программы "На самом деле" пришла дочь знаменитого актера Алексея Петренко Полина. Женщина прошла тестирование на полиграфе.

Прибор показал: родственница артиста ждала его смерти. Отвечая на вопрос эксперта Романа Устюжанина, она призналась, что хотела заполучить наследство Петренко. Дочка актера сначала ответила "Да", но после начала оправдываться. "Я не ждала его смерти, я ждала, когда он проявит ко мне свои отцовские чувства", – приводит слова Полины Алексеевны портал Teleprogamma.pro.

Кроме того, Полина Петренко устроила в студии настоящий скандал – она отказывалась проходить тестирование на полиграфе. Женщину возмутили вопросы экспертов и ведущего передачи о ее пристрастии к алкоголю. Полина Алексеевна с криком покинула студию. Организаторам удалось уговорить ее вернуться. Когда дочь актера все же согласилась пройти тест, она сделала ряд шокирующих заявлений.

Помимо признания в том, что она ждала смерти отца, Полина Петренко рассказала, что ничего не чувствовала к своему родителю. "Я его любила и ненавидела. Окончательно поняла, что ничего к нему не чувствую, когда он женился на этой…Азиме", – призналась женщина.

Напомним, Dni.Ru ранее писали о конфликте между Полиной Петренко и последней женой актера Азимой Абдуламиновой. Родственницы артиста посетили программу "Прямой эфир с Андреем Малаховым". На шоу вдова Петренко призналась, что устала от нападок старшей дочери своего покойного мужа.

Полина пытается доказать, что дочь Азимы Мелания – не наследница актера. "Раскрыто свидетельство о рождении. Там сказано, что отец – Улукбек Сулейманов. Я уверена, что папа эту девочку не удочерял, не признавал", – заявила на программе Полина.

Азиме слова падчерицы явно не понравились. "Я вижу в Полине маленького ребенка. Я уверена, что у этой женщины возрастной кризис", – вспылила Абдумаминова, тут же как бы невзначай добавив, что у дочери Петренко проблемы с алкоголем. "Знаете, пару раз она звонила в нетрезвом состоянии, я даже не хочу это комментировать", – бросила Абдумаминова.

Как писали Dni.ru, Алексей Петренко умер в феврале 2017 года, и с тех пор вокруг его имени набирает обороты скандал. Все началось с того, что его дочь от первого брака Полина заявила, что будет бороться за наследство. Ее адвокаты подали в суд два иска. Первый оспаривает дарственную Петренко, который еще за шесть лет до смерти передал все свое имущество последней жене Азиме. Второй ставит под сомнение подлинность свидетельства о рождении его младшей дочки Мелании, рожденной Азимой, в котором отцом записан Алексей Петренко.