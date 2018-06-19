Орбакайте неожиданно высказалась о любовнике Пугачевой

Когда в 1990-м году Алла Пугачева закрутила роман с набирающим популярность Сергеем Челобановым, дочь Примадонны Кристина Орбакайте находилась на сносях – ожидала рождения первенца Никиты. Потом Пугачева, как известно, вышла замуж за Филиппа Киркорова, но воспоминания о бывшем мамином любовнике Сереже Кристина сохранила теплые.



"Вчера я вспомнила Сергея Васильевича, – рассказала старшая дочь Пугачевой. – Я летела в самолете и смотрела американский комедийный биографический фильм 2017 года The Disaster Artist. Там Джеймс Франко играет длинноволосого актера, который манерами и разговором безумно похож на Челобанова. Я даже Мише (Земцову, мужу. – Прим. ред.) сказала про это сходство. Это удивительно!"



"Вообще, Челобанову я обязана многим, – цитирует Кристину "Мир новостей". – Ведь именно благодаря ему в моем репертуаре появилась песня "Поговорим", с которой и началась моя сценическая карьера. Он там выступил как аранжировщик. Челобанов дал мне такой мощный творческий посыл, что я по сей день вспоминаю его добрым словом, хотя мы и не общаемся. Просто я редко куда-то выхожу, а если и появляюсь, то его не встречаю".

Напомним, что после расставания с Аллой Пугачевой Сергей Челобанов пропал из поля зрения общественности. Лишь недавно артист снова стал появляться на экранах, однако не с новыми песнями, а в скандального рода ток-шоу и криминальной хронике. То Челобанов на всю страну усомнится в том, что молодая возлюбленная родила именно от него, то попадет в разборки с представителями правопорядка.

А недавно певец стал героем шоу "Привет, Андрей!", где утверждал, что 30 лет назад стал донором спермы, которой воспользовались только сейчас – и в итоге у Пугачевой появились двойняшки Лиза и Гарри. Как писали Dni.Ru, Пугачева, увидев тот скандальный эфир, якобы позвонила Малахову и наорала: "Тварь, сволочь, подонок! Ты позвал его! Алкоголика!"