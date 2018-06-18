Лицемерие и подхалимаж: Солнцев прошелся по некрасивой Пугачевой

Рустаму Солнцеву до всего и всех есть дело. Всезнающий шоумен вмешивается в любой скандал, а иногда и сам его провоцирует. В очередном выпуске его видеоблога на орехи досталось самой Алле Пугачевой.

"Стоит Алле Борисовне выложить новую свою фотографию, как тут же набегает толпа курочек, которые начинают писать: "Ах, какая вы красивая!", "Боже, на вас невозможно смотреть – глаза сейчас лопнут от вашей красоты!", "А молодая-то какая!" – говорит Рустам.

"Минус 30 лет, говорите? Да минус 40! – плюет Солнцев на всех, кто лицемерно льстит последней народной артистке Советского Союза. – Алла Борисовна никогда не была красавицей. Она была умницей, разумницей, голосистой, крутой. Поэтому, ребята, не делайте ей комплименты про красоту!"

Тонкому ценителю и знатоку женской красоты холостяку Солнцеву, который живет с собакой, конечно, виднее, кого считать привлекательной, а кого нет. Вот и позволяет себе такие выпады в адрес любимой народом певицы. Правда, в конце ролика он снисходительно добавляет: "Алла, говори побольше, тебе есть что сказать!"

Публикация от Рустам Солнцев (@rustamsolncev_) 17 Июн 2018 в 11:16 PDT

Сама Пугачева о себе сегодняшней говорит просто: "Выгляжу я для своих лет неплохо. Я похудела и слежу за собой. Стараюсь мало есть, но пока плохо получается. И мое самое большое желание, мой стимул – чтобы дети видели во мне моложавую маму, нежели молодящуюся бабушку". Действительно, для 69 лет певица очень хороша. Ведь, во-первых, к ней постоянно прикованы взгляды и камеры – нельзя разочаровывать. Вторая причина – муж Максим Галкин, который младше на 27 лет. Примадонне очень хочется ему соответствовать. И Максим считает жену красавицей. Что бы злой завистник Солнцев ни плел ради хайпа.