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Помолодела и похудела: роскошную Пугачеву приняли за подростка

Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба
Алла Борисовна не очень любит фотографироваться. А зря! Выглядит она для своих лет превосходно, дай бог каждому. И благодаря ее пятому мужу Максиму Галкину красоту могут увидеть все поклонники.

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Алле Пугачевой 69 лет, но кажется, что выглядит она как девочка. Фигура, ножки, кожа – все безупречно. И для певицы это важно. Во-первых, к ней постоянно прикованы взгляды и камеры – нельзя разочаровывать. Вторая причина – муж Максим Галкин, который младше на 27 лет. Примадонне очень хочется ему соответствовать. 

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Сюжеты Звездный Инстаграм

На странице Галкина в Instagram появилась свежая фотография главной певицы страны. "Счастлив, когда моя любимая счастлива", – лаконично подписал кадр юморист. Выглядит на фото Пугачева роскошно. Оголенные плечи, легкий загар, аккуратный макияж, убранные под белую шляпку волосы – снимком хочется любоваться бесконечно. 

Поклонники тоже в восторге. "Выглядит совсем по-другому, чем в клипах. Но такая клевая и настоящая", "Что это за подросток на фото? Неужели наша Алла?", "Красотка, светится от счастья", "Шикарная женщина!" – пишут комментаторы. К слову сказать, всего за час фотография собрала более 130 тысяч отметок "нравится".

Сама Пугачева о себе сегодняшней говорит просто: "Выгляжу я для своих лет неплохо. Я похудела и слежу за собой. Стараюсь мало есть, но пока плохо получается. И мое самое большое желание, мой стимул – чтобы дети видели во мне моложавую маму, нежели молодящуюся бабушку".

 

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

 

Ранее в интервью Dni.Ru певица рассказала о своих многочисленных шиньонах, вокруг которых ходит много толков. "Во время молодости у меня были свои волосы, а все думали, что такой рыжий парик, – улыбается артистка. – А теперь у меня парики, а все думают, что свои".

Автор: Феликс Грозданов15 июня 2018, 13:20
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