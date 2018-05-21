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Шоу-бизнес

Молодая жена Кузьмина лезет на стенку из-за отсутствия интимной близости

Владимир Кузьмин с женой Екатериной. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
В семейной жизни большие проблемы. Судя по всему, 63-летнему музыканту секс уже не так важен.
прочитано 5515 раз

Музыкант Владимир Кузьмин 16 лет женат на Екатерине Трофимовой. Но близкие пары подозревают, что брак давно себя исчерпал. Например, первая супруга музыканта – поэтесса Татьяна Артемьева – брякнула вдруг: Владимир и Екатерина разошлись. Мол, музыкант увлекся барышней помоложе (хотя куда уж моложе: Кузьмин и так старше Трофимовой на 27 лет), узнав, что Катя ему изменяет. Подтверждений этому не нашлось. Может, покинутая бывшая просто завидует артисту?

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Владимир Борисович Кузьмин музыкант, рок-вокалист, автор песен

Зато сама Екатерина призналась: проблемы в семье существуют. И такие, что не всем про них и скажешь. "На отдых время у нас есть, но по отдельности. Недавно он ездил в Майами. Посещал там дом Боба Марли. Летом вряд ли поедем куда-то вдвоем. Вообще видимся с ним не так уж часто", – рассказала она.

Оказывается, Кузьмин с женой давно не спит! И она уже готова лезть на стенку, ведь молодой женский организм требует мужской ласки. Тем более от такого ловеласа, коим в шоу-бизнесе всегда слыл Кузьмин. "У нас вообще близости давно нет. На гастроли я с ним устала ездить. Поэтому отпускаю одного. 31 мая он отметит свое 63-летие, как обычно, на работе – даст большой концерт в Москве. Конечно, на него придут друзья и близкие. Насчет себя не решила…" – чуть не плачет Екатерина.

Возможно, снижение полового влечения связано с образом жизни, который сегодня ведет рокер. "Володя поверил в реинкарнацию. Считает, что прожил много жизней и в некоторых из них мы с ним встречались. Изучив мантры, занялся чисткой кармы. На этой почве полностью отказался от мяса. Ест только молочные продукты, овощи и фрукты", – цитирует Трофимову EG.ru.

А ведь еще недавно Кузьмин говорил: "Я столько наделал ошибок в жизни, что теперь остается только каяться. Когда я встретил свою последнюю жену Катю, я решил, что, как прежде, больше не могу жить. Я хочу жить спокойно с одной женщиной. Хочу о ней заботиться. Я раньше был эгоистом..."

Автор: Иван Губкин21 мая 2018, 14:39
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