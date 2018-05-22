Дана Борисова на всю страну показала морщинистую грудь в пятнах

Дана Борисова выложила откровенные фотографии. На снимках телеведущая продемонстрировала грудь.

На своей официальной странице в Instagram Дана Борисова поделилась интимной проблемой. Гламурная ведущая дала понять, что не в восторге от кожи шеи и зоны декольте и обратилась за помощью к профессионалам. Подписчики предположили, что из-за частого пребывания на солнце у Даны началась гиперпигментация. Проще говоря, у блондинки выступили веснушки.

Фанаты пришли в ужас от опубликованных кадров: "Ужас! солнце портит кожу, надо не загорать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Дана тут плохо с лицом вышла..", "Что за белые пупырышки на шее? Это не от загара?🌝", "Господи ну зачем такой срам выкладывать???", "Морщинистая и вся в пятнах каких то...", "Даночка. уберите этот ужас..."

А не так давно Борисова пострадала из-за собственной безалаберности – получила ожог кожи головы. "5 дней подряд мыла голову дорогим профессиональным шампунем, который забыла у меня дома 🏠 парикмахер, даже не удосужившись прочитать ЧТО НА НЕМ НАПИСАНО 😄😃, заинтересовалась лишь на пятый день, когда кожа головы НЕИМОВЕРНО ЗАЧЕСАЛАСЬ И ПОКРАСНЕЛА. Приговор мастера 👍 💋был страшным – ожог кожи головы🙀, оказалась, что мыла голову "химическим пиллингом"😱🤪😜😝, теперь лечу кожу и волосы 😬 ", – рассказала телеведущая.