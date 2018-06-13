Уже не тот: переживший инсульт Кокшенов неожиданно исчез

Народный артист Михаил Кокшенов пропал. В студии программы "Пусть говорят" Первого канала друг артиста рассказал правду об исчезновении звезды советского кино.

Дома у Кокшенова уже несколько недель не отвечают за звонки, а дверь его квартиры никто не открывает. Семь месяцев назад у актера случился инсульт. Скорую помощь 81-летнему мужчине вызвали прохожие. До недавнего времени о здоровье артиста ничего не было известно.

Родственники Михаила Михайловича отказываются комментировать его состояние. Из-за недостатка информации в прессе то и дело распространяются противоречивые сведения, что привело к появлению множества слухов.

Новые сплетни о звезде породило слитое в Сеть видео, на котором запечатлен Кокшенов. В кадре актер лежит на больничной койке, заметно, что он в тяжелом состоянии. Ролик очень встревожил поклонников и коллег артиста.

Развеять слухи и рассказать правду о жизни Михаила Михайловича решил его близкий друг, писатель Аркадий Инин. "Мне все время звонят, зная, что я дружу с Мишей, так скажем, акулы пера и спрашивают: "Ну как там? Плохо, да?" Я говорю: "Да нет, стало лучше" – и у них голос скисает, и они перестают меня слушать", – пожаловался на журналистов литературный деятель.

"А ему лучше, я на постоянной связи с его женой Наташей, – рассказал о состоянии народного артиста Инин и добавил: – Он мне на 9 Мая прислал приветствие. Конечно, это не тот Кокшенов, которого вы видели раньше, но вы видите, он улыбается – это самое главное. У инсультников это вообще первый признак улучшения. Он ходит сам, иногда его катают на каталке, но, в принципе, ему гораздо лучше".

По словам писателя, родственники артиста намеренно скрывают Кокшенова от посторонних глаз: не дают интервью, не появляются на публике, не позволяют снимать Михаила Михайловича. Близкие не хотят, чтобы немощь и болезнь звезды советского кино была предметом для обсуждения.