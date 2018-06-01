Рудковская взбесилась из-за разбитой головы сына
Подробности Гудков раскрыл в интервью на YouTube. Выяснилось, что авторы клипа не планировали приглашать звезд российского шоу-бизнеса для записи видео. С такой инициативой выступил сам Киркоров.
"Он был один, в молодежном прикиде, мы попросили его сбрить бороду. Он попросил внедрить звезд, потому что считал, что со звездами будет еще круче", – отметил Гудков. В итоге сценарий претерпел некоторые изменения.
По словам юмориста, некоторые сцены так и не вошли в клип. "В начале там должно было быть, что Филипп идет где-то, на катке катается ребенок, он кидает бутылку и разбивает голову Гном Гномычу (Александру Плющенко – Прим. ред.) и мать, Яна Рудковская, кричит: "Ах вы ********* малолетки", – заявил он. Гудков добавил, что Рудковская действительно грязно выругалась, но это не вошло в эфир.
Как писали Dni.Ru, в клипе и без реплики Рудковской хватило ненормативной лексики. Например, в конце видео неприлично ведет себя сам Киркоров.
Из-за этого его хотели лишить звания Народного артиста. В Сети была создана специальная петиция. Король российской эстрады заявил, что его клип является зеркалом общества.
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