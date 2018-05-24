Рудковскую с округлившимся животом распекли за дикое поведение

Интернет-пользователи пришли в недоумение из-за действий Яны Рудковской на светском мероприятии. А особо внимательные умудрились разглядеть у продюсера округлившийся живот.

На днях светская Москва поздравила с днем рождения Аллу Вербер. Не осталась в стороне и продюсер Яна Рудковская. На своей официальной странице в Instagram она опубликовала короткое видео с мероприятия.

"С Днем Рождения, дорогая Аллочка , с юбилеем Королева Моды @verberalla , как всегда все с изумительным вкусом от ковровой дорожки и до Dolce Vita Market и какие цветы вечера – ландыши и сирень , так что мое платье дополнение к этому прекрасному вечеру (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – хвастливо отметила Рудковская. Яна рассыпалась в комплиментах дизайнеру, работавшему над интерьером, а в заключение заявила, что они "вместе все это придумали", чтобы порадовать именинницу.

Для праздника гламурная блондинка выбрала черное прозрачное платье с основой телесного цвета. На видео Яна идет к столу с угощениями, берет с блюда гроздь винограда, показывает его на камеру и кидает обратно.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 21 Май 2018 в 9:24 PDT

Действия Рудковской покоробили подписчиков. "Че делает эта женщина??? Впервые в свет вышла что ли?", "Странное поведение у Яны. Беременная что ли??", "Наверно, судя по выпирающему из платья животу))", "Она что, впервые видит виноград на блюде", "Можно увезти девушку из деревни, а вот деревню из девушки никогда 😂", "Ой, Ой, Ой🙄🤭Это что было???? Виноград обратно в общую тарелку???? По этикету не допустимо", "Виноград виноград!!!! А Живот у нее хоть кто-нибудь заметил??!!", "Рудковская, Вы дикая?? Будто Вы первый раз вышли в свет и ничего подобного не видели раньше. Вроде уже давно там вертитесь, пора на все это спокойно смотреть. Сегодня даже Ваших подпидсчиков этим не удивить. Колхозно ведете себя Вы, а стыдно мне", "Некрасивые манеры", "Как некрасиво!!! Стыдно за некоторых людей бывает... вот и Яна что– то в жизни попутала... Аристократами рождаются, но не становятся!!!! Оттого и виноград... происхождение налицо!!!" – возмутились комментаторы.