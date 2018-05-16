Эксклюзив Интервью Умер муж Ирины Аллегровой Цымбалюк-Романовской устроила шабаш на "Пусть говорят" Дом-2

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Сына Валерии втянули в грязную вакханалию Киркорова

Филипп Киркоров. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Филипп Киркоров восторгается музыкальными талантами сына певицы Валерии, Арсения Шульгина. Певец опубликовал в Instagram видео – своеобразное поздравление от Арсения с 25-миллионным просмотром клипа "Цвет настроения синий".
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Арсений Шульгин сыграл мелодию нашумевшей композиции Киркорова на рояле, исполнив ее в стиле Рахманинова. Филиппа способности молодого музыканта поразили. Певец назва сына Валерии "блистательным пианистом". Восхитились талантом Шульгина и подписчики: "Молодец! Очень музыкально", – пишут пользователи.

Новая песня Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий" быстро стала хитом. Вдохновленные музыкой знаменитости приняли участие в съемках клипа на эту композицию. В нем отметились Ольга Бузова, Григорий Лепс, Яна Рудковская и ее сын Александр. В итоге в YouTube-канале видео собрало 25 миллионов зрителей.

Надо признать, что далеко не всех клип привел в восторг. Многие отмечают скандальность видео, которое выставляет напоказ аморальный образ жизни и вредные привычки молодежи.Не оценили творческого порыва Киркорова, в частности, студенты в Ставрополе. Они сняли ответ-пародию. По словам авторов, они хотели показать, что у большей части молодежи другие приоритеты, нежели у героев скандального клипа.

Автор: Андрей Евлампиев16 мая 2018, 21:32
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В перьях и свадебном платье: Самые абсурдные наряды Филиппа Киркорова

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