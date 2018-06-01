Барановская пристроила сына на Первый канал
На мероприятии выступили воспитанники театра-студии "Непоседы", а также звезды российской эстрады. Концерт является благотворительным.
Таисия Маслякова не первый раз работает на Первом канале. Она ведет ежегодный концерт "Взрослые и дети" с пяти лет. В этом году внучка ведущего КВН выглядела на сцене великолепно и отлично справилась с задачей. Для Артема ведение концертной программы стало дебютом.
"С Артемом в паре мы работаем не первый раз. До этого были концертные программы в Кремлевском дворце, "Планете КВН" и в концертном зале Дома музыки. Но именно эту программу с ним в паре я веду впервые!" – пояснила в интервью изданию teleprogramma.pro Таисия.
В паре с юными ведущими работали Агата Муцениеце и Валдис Пельш. Они отметили профессионализм своих маленьких партнеров.
Юлия Барановская рассказывала, что Артем мечтает о сцене. Мальчик уже имеет солидный опыт выступлений – он успел поработать даже на сцене Большого театра. "Он у меня маленький солист Большого театра, участник оперы "Билли Бадд" на сцене главного театра страны," – хвасталась звездная мама.
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