"Копия папы": Младшую дочь Аршавина завалили комплиментами

Пользователи Сети пришли в настоящий восторг от фотографий младшей дочери Андрея и Алисы Аршавиных Есении. Комментаторы сошлись во мнении, что ребенок очень похож на своего отца.

Андрей Аршавин стал одним из самых обсуждаемых российских футболистов не только благодаря своим успехам на поле, но и из-за скандалов, в том числе и в личной жизни. Сперва общественность обсуждала его развод с ведущей Юлией Барановской, а затем сложные взаимоотношения в новой семье.

Как бы то ни было, футболист счастливо живет в браке с бывшей журналисткой Алисой Казьминой и, кажется, никакие слухи о мимолетных романах Андрея Аршавина на стороне не могут поколебать этот союз. Доказательством этому служат милые семейные фото, появляющиеся в Сети.

В частности, Алиса Аршавина поделилась со своими подписчиками в Instagram снимками младшей дочери футболиста Есении. Для кадра девочку нарядили в чрезмерно большую для нее бейсболку. "Наша кукла, Есенечка ❤️❤️❤️", – подписала фотографию счастливая мать.

Публикация от Алиса Аршавина (@alisia_arshavina) 20 Май 2018 в 12:31 PDT

Пользователи Сети от такого зрелища пришли в настоящий восторг. Почти единогласно они решили, что ребенок растет копией отца. "Папина дочка 🤗🐝👍👍👍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вообще копия папа 💓💞 очень похожа, губы ужас я в шоке так похожи", "Очень похоже на папу,хорошенькая девочка! Счастья вашей семье💝💕💞😘😍🌹💐🌷", "Копия папа!!!", "Очень на папу похожа", – не стали скрывать умиления комментаторы.

Публикация от Алиса Аршавина (@alisia_arshavina) 20 Май 2018 в 12:32 PDT

Некоторые из них заметили, что все дети футболиста очень на него похожи. "А у Аршавина все дети красивые и все похожи на него )))", "У аршавина все дети на одно лицо", "У Аршавина кровь сильная 💪", "Какие гены сильные 💪 все детки на папу похожи", "Похожа на брата и сестру,и на папу!", – отметили пользователи Сети.