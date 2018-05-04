Известная певица пришла к Малышевой со вторым подбородком

Участницы некогда популярной молодежной группы "Ранетки" стали гостями шоу Елены Малышевой "Жить здорово!". Елена Третьякова и Евгения Огурцова очень сильно изменились за время своего отсутствия на телеэкранах.

Певицы Елена и Евгения в попытке напомнить о себе и раскрутить свой канал на YouTube появились в передаче о здоровье. Артисткам пришлось помогать гигантскому муляжу сперматозоида достичь макета яйцеклетки и вместе с ведущей разбираться в сложных вопросах предохранения от нежелательной беременности.



Нельзя не отметить, как похорошела Елена. Стройная, златокудрая, белозубая, она излучала энергию и позитив. Чего не скажешь о ее соратнице Евгении. На фоне статной подруги рыжая артистка выглядела, мягко скажем, несуразно. Взлохмаченные волосы, второй подбородок и неудачное платье визуально состарили певицу.

"Ранетки" были на пике популярности около десяти лет назад. Участницы группы даже стали героинями одноименного сериала на телеканале СТС. Юные певицы Валерия Козлова, Евгения Огурцова, Наталья Щелкова, Елена Третьякова собирали самые большие концертные площадки страны, исполняя незамысловатые песни о подростковой любви.

Однако, как это часто бывает, за стремительным подъемом популярности последовал резкий спад зрительского интереса. Девушки дали свой последний концерт в торговом центре. Коллектив распался, а избалованным артисткам пришлось строить жизнь заново. Постепенно о талантливых барышнях все забыли, а их попытки заниматься музыкой вне "Ранеток" остались незамеченными широкой общественностью.