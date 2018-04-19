Малышеву заплевали за откровения о смертельном недуге

Елена Малышева стала гостьей передачи Павла Лобкова Hard Day's Night. В Сети активно обсуждают отрезок из ток-шоу, в котором скандально известная телеведущая яростно призывает делать прививки и использовать вакцины.

В Сети распространился отрывок передачи Павла Лобкова Hard Day's Night, в котором его гостья Елена Малышева рассуждала о раке. Для начала врач заявила, что, согласно свежим данным, рак шейки матки является вторым по распространенности заболеванием среди женщин. Примечательно, что смертельное заболевание провоцирует вирус папилломы человека (ВПЧ).

Впрочем, успокоила Малышева, создана вакцина от ВПЧ, которая бесплатно делается девочкам в возрасте от 12 до 14 лет. Гости в студии отметили, что не знали этого, а потом добавили, что медики не проявляют инициативы в обнародовании подобных возможностей для населения.

На это Малышева ответила, что каждый человек должен быть заинтересован в своем здоровье и делать для его сохранения все необходимое. "В Москве самая доступная медицина в стране", – хлестко заявила Елена.

Далее Малышева начала возмущаться, что люди сами не хотят проверяться и ходить по врачам, хотя томографы и прочие специальные аппараты стоят чуть ли не в подъездах. Лобков резонно заметил, что недавно его мать записалась к врачу (в анамнезе рак, но она смогла с ним справиться), но очередь подойдет только к августу. Малышева не растерялась. Она заявила, что в таком возрасте и при таком сроке давности болезни матери Лобкова следует проверяться крайне редко.

Малышева призвала девушек сделать вакцину от рака шейки матки. Впрочем, не забыла она и мужчин. По ее словам, это средство спасет их от рака полового члена. "Вот это как раз интересно людям, а не ваши разговоры о политике. Клянусь вам!" – заявила телеведущая.

В комментариях к передаче пользователи Сети крайне негативно высказались в адрес Малышевой. "Она либо играет на публику, либо не совсем здорова головой", "Обожает она эти нижнепоясные проблемы. Если бы ее рот был, той самой вакциной от рака полового члена, она бы с радостью начала прививать всех", "Интересно ,а себе она сделала вакцинацию от рака шейки матки!? Безобразная баба, вся искусственная. Рак вам вживляют вместе с вакциной. Почему лет двадцать, стали болеть раком маленькие детки? Пропагандостка. Кто у нас смотрит телевизор? Все болезни ваши (орфография и пунктуация авторов сохранен. – Прим. ред.)", – отметили возмущенные зрители.