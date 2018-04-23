Тяжелый недуг заставил Дубцову покинуть Россию

Ирина Дубцова отправилась на Мальдивы. Популярная исполнительница вынуждена была покинуть страну из-за тяжелейшей аллергии.

Ирина Дубцова – аллергик. Для артистки весна является самым неприятным временем года, ведь в апреле и мае идет активное цветение. Певица вынуждена уезжать из Москвы. В этом году Ирина вместе с сыном Артемом отправилась на Мальдивы. Артистка с завидной регулярностью публикует на своей страничке в Instagram фотографии с райских островов.

Исполнительница наслаждается экзотической природой и океаном. Очевидно, приступы аллергии ее совершенно оставили. Кстати, из-за тяжелого недуга Дубцова даже отменила концерт в Москве, который был запланирован на середину мая. "Концерт попадает на самое активное "пыление" деревьев. Я не смогу находиться в Москве в это время!" – цитируют Ирину "7Дней".

Отметим, что находящийся с артисткой сын Артем не просто так проводит дни на Мальдивах. У наследника популярной певицы тоже сильнейшая аллергия. Однако, как отметила Ирина, сын вдали от школы не перестает заниматься. Он учится дистанционно и сдает все тесты и контрольные вместе с одноклассниками.

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official) 22 Апр 2018 в 4:40 PDT

Недавно Ирина Дубцова снялась в передаче Елены Малышевой "Жить здорово!" Выпуск был посвящен аллергии. В передаче обсуждались современные способы борьбы с недугом. Артистке пообещали подобрать правильное лечение, но она не питает особых надежд на успешный поиск панацеи.

"Обещали вылечить, но я не очень верю. Наши друзья проходили подобное лечение, им не помогло! Предпочитают улетать на время "пыления", – рассказала Дубцова.