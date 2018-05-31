Видео первой брачной ночи Леры Кудрявцевой произвело фурор в Сети

Лера Кудрявцева опубликовала видео первой брачной ночи. Зрители не смогли остаться равнодушными от просмотра ролика.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лера Кудрявцева опубликовала видеозапись, на которой запечатлена вместе с известной комедийной актрисой Людмилой Светловой. В ролике девушки отыгрывают самые избитые ситуации в жизни мужчин и женщин. Причем Светлова изображает уродку, а Кудрявцева – красавицу. "Я тебя обожаю 😊😘 спасибо за это тонко подмеченное " второе я " (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала ролик довольная телеведущая.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от видео. Особенно многих позабавил отрывок, который называется "Первая брачная ночь". Он начинается с того, что Лера Кудрявцева с короной на голове просит новоиспеченного мужа подождать ее, пока она переоденется в ванной комнате. Далее крупным планом показаны снимаемые корона, светлые волосы и густые ресницы. В следующую секунду к ожидающему супругу вышла Людмила Светлова, вид которой весьма далек от эротического.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 30 Май 2018 в 9:30 PDT

"Прикольно! Требуем еще!))", "Оооооогооонь!!!", "Класс!!!", "Очень свежо, позитивно и легко)))😻", "Посмеялась от души!!!", "Какие вы обе милашки!!!! И обе красотки!!!! Ну прям точь-в– точь как Я 🤣🤣🤣🤣🤣🤣", "Видео бомба Лерочка продолжайте в этом же духе!!", "Вам надо сериал снять с такой тематикой. Рейтинги бы сделал", "Брачная ночь 🔥🔥", "Лерочка самую суть прям вытащили, очень многие себя узнали😂очень классный ролик, ждем еще 🌺", – высказались многочисленные подписчики.

Отметим, что в личной жизни Леры Кудрявцевой все прекрасно. Популярная телеведущая на протяжении нескольких лет замужем за известным хоккеистом Игорем Макаровым, который значительно младше нее. Однако разница в возрасте влюбленных не смущает. Более того, совсем скоро Кудрявцева подарит Макарову первенца. Говорят, блондинка должна родить в конце лета. Важное событие случится в Америке, как утверждают в окружении Леры и Игоря.