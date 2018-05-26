Беременной Кудрявцевой в лоб сообщили печальные новости

Актер Иван Краско стал очередным звездным гостем передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артист откровенно рассказал об алкоголизме и смерти своего сына Андрея Краско.

12 лет прошло со дня смерти популярного актера Андрея Краско. Он прославился, когда ему было уже под 40 лет. Он много работал, бывало, мог одновременно сниматься в семи фильмах. На площадке одной из картин его и сразил сердечный приступ. Андрею было 48 лет.

Впрочем, ни для кого не было тайной, что Краско выпивал. По признанию его отца, 87-летнего Ивана Краско, он не раз проводил с ним беседы, внушал, просил, угрожал, но все его слова никак не действовали на Андрея. "Даже мама, святая женщина, Гера Васильевна, вынуждена была сказать Андрюше однажды: "Сынок. ты в таком виде домой лучше не появляйся" Он сам утверждал: "Господи, нет, я не алкоголик!" Я говорю: "Андрюша, у тебя есть кумир Владимир Семенович Высоцкий. Они гении не от того, что пьют водку, это их беда, неужели ты этого понять не можешь?" – рассказал Краско.

Актер сообщил Лере Кудрявцевой печальные данные – оказывается, Андрея Краско не раз реанимировали. Он сам об этом узнал только постфактум. Артист рассказал, как однажды встретил сына идущим из магазина с большим количеством бутылок. Краско не выдержал, схватил одну и разбил об асфальт. Сын ему ответил: "Ну, бей все. Тебе денег не жалко?"

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 25 Май 2018 в 3:45 PDT

У Андрея Краско осталось трое детей: сыновья Ян и Кирилл и дочь Алиса. Из имущества у некогда популярного актера остались дача и автомобиль. Причем машина была взяла в кредит, Иван Краско его выплатил и подарил внуку Кириллу. Что касается дачи, то ее продали, а деньги разделили между наследниками.

Интересно, что земельный участок Андрей Краско в свое время приобрел рядом с кладбищем. Знакомые, узнав об этом обстоятельстве, спросили у него, зачем он выбрал место рядом с погостом. "Зато самые мирные соседи!" – ответил им Андрей Краско.