Брошенную нищенствовать известную актрису объедают восемь кошек

Советская актриса Тамара Чернова на 91-м году жизни вынуждена скитаться по съемным квартирам. Артистке помогают только соседи, родственники игнорируют бедственное положение престарелой актрисы.

Звезда фильма "Дворянское гнездо" живет одна. На свою скромную пенсию она арендует полуразрушенную квартиру в небольшом поселке под Ярославлем. Тамара Александровна пригласила редакторов программы "Пусть говорят" Первого канала в свою, мягко выражаясь, халупу.

"Здесь ничего не было, не было горячей воды. Сейчас холодно, перестали топить. Надо мыться, а я боюсь, мне нужен человек, я боюсь залезть в ванну и упасть. Обои на булавках, на иголках, падают. Наверху все отлетает. Но что сделаешь. Дверь совершенно пустая, готовлю – запах, соседи бегут: не горит ли у вас что-нибудь. Пользуюсь электроплиткой. А в кухню не хожу, там газ, я боюсь, что могу забыть, и будет взрыв в доме", – пожаловалась съемочной группе актриса.

Эксперты и гости студии решили выяснить, где же находятся близкие артистки и почему не ухаживают за родственницей. Оказалось, что дочь Черновой живет в двух километрах от знаменитой матери, однако навещает родительницу очень редко.

Ранее у звезды советского кино была собственная квартира в Москве. Старушка подарила квартиру внучке, а сама осталась ни с чем. Девушка сейчас живет со своей семьей на Мальте, а недвижимость сдает в аренду чужим людям. Денег с этой квартиры старушка ни разу не получала. Она вынуждена буквально выживать на свою крошечную пенсию. Главная статья расходов в ее небольшом бюджете – это корм для восьми кошек, которых она приютила с улицы, на еду самой сердобольной хозяйки средств не хватает.

Актриса пожаловалась на плохой слух и неважное самочувствие – большую часть времени ей приходится передвигаться в инвалидном кресле. Но, не смотря та трудную жизненную ситуацию, она не считает себя брошенной или несчастной.

Гости передачи решили помочь Тамаре Александровне. Ей пообещали купить слуховой аппарат, приобрести корм для кошек и обеспечить новой инвалидной коляской.