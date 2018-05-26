"Ушла в одну секунду": дочь раскрыла последние мгновения жизни Клары Лучко

Первый канал показал документальный фильм, посвященный одной из самых ярких актрис советского кинематографа "Клара Лучко. Цыганское счастье". В картине дочь артистки рассказала о том, как Лучко провела свои последние дни.



Легенда советского кино не дожила до своего 80-летия всего несколько месяцев. Клары Лучко не стало 26 марта 2005 года.

Близкие артистки утверждают, что Клара Степановна была удивительно добрым, верным, чистым человеком. У нее осталась дочь Оксана от первого брака с актером Сергеем Лукьяновым. Сегодня Оксане уже 67 лет. Но она до сих пор с теплом вспоминает маму.

Лукьянова называет Лучко фантастической матерью. Для своего единственного ребенка актриса стала и советчиком, и другом, и помощником в тяжелую минуту. Оксана просто не представляла своей жизни без мамы и до сих пор тяжело переживает потерю родного человека.

Свой дом женщина превратила в музей актрисы. В жилище повсюду фото Клары Степановы, в шкафу висят ее платья, а на шее дочь актрисы носит ее кольцо.

Как вспоминает Оксана, актриса умерла совершенно внезапно. Клара Степановна до последнего мгновения отлично выглядела и много работала, строила планы на ближайшее будущее. "Ничего она не предчувствовала, она снималась до последнего дня, так как приехала со съемок за два дня до этого. Платье "невыгуленное" вечернее на "Нику" висело, всякие планы были. Ничего она не предчувствовала… Вот так вздохнула, руки развела и ушла в одну секунду", – рассказала дочь Клары Лучко.

