Шубская родит первенца Овечкину в Америке

В СМИ продолжает муссироваться информация о беременности супруги хоккеиста Александра Овечкина, модели Настасьи Шубской. Говорят, красавица находится уже на седьмом месяце и родит в Америке.

Александр Овечкин и Настасья Шубская уже выбрали клинику в США, где появится на свет их первенец, а с доктором, который будет принимать роды, познакомились еще полгода назад, сообщают "7 Дней".

В окружении пары говорят, что будущие родители уже определились с именем для ребенка. Если Настасья Шубская родит дочь, то девочку назовут Верой – в честь матери модели, прославленной актрисы Веры Глаголевой. Женщина умерла от рака летом 2017 года.

Отметим, что ни Настасья, ни Александр не комментируют информацию о скором прибавлении в семействе. Однако многочисленные поклонники уверены, что Шубская ждет ребенка.

Особо наблюдательные фанаты отметили, что в последнее время модель редко балует их свежими фотографиями на своей страничке в Instagram, а если и делает это, то снимает себя исключительно крупным планом. Если же Настасья запечатлена в полный рост – то в свободной одежде, не сковывающей движений. По мнению поклонников, это говорит о том, что Шубская тщательно скрывает беременность.

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) 6 Апр 2018 в 1:08 PDT

Впрочем, на своей страничке в той же социальной сети ее супруг Александр Овечкин недавно опубликовал новые фото избранницы. Шубская вышла на лед к хоккеисту по случаю забитого им 600-го гола в НХЛ. На нескольких снимках Настасья позирует в черном коротком пальто и с внушительным букетом. Примечательно, что цветы модель держит возле талии, словно прячет живот.