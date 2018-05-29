Шубская родит первенца Овечкину в Америке
Александр Овечкин и Настасья Шубская уже выбрали клинику в США, где появится на свет их первенец, а с доктором, который будет принимать роды, познакомились еще полгода назад, сообщают "7 Дней".
В окружении пары говорят, что будущие родители уже определились с именем для ребенка. Если Настасья Шубская родит дочь, то девочку назовут Верой – в честь матери модели, прославленной актрисы Веры Глаголевой. Женщина умерла от рака летом 2017 года.
Отметим, что ни Настасья, ни Александр не комментируют информацию о скором прибавлении в семействе. Однако многочисленные поклонники уверены, что Шубская ждет ребенка.
Особо наблюдательные фанаты отметили, что в последнее время модель редко балует их свежими фотографиями на своей страничке в Instagram, а если и делает это, то снимает себя исключительно крупным планом. Если же Настасья запечатлена в полный рост – то в свободной одежде, не сковывающей движений. По мнению поклонников, это говорит о том, что Шубская тщательно скрывает беременность.
Впрочем, на своей страничке в той же социальной сети ее супруг Александр Овечкин недавно опубликовал новые фото избранницы. Шубская вышла на лед к хоккеисту по случаю забитого им 600-го гола в НХЛ. На нескольких снимках Настасья позирует в черном коротком пальто и с внушительным букетом. Примечательно, что цветы модель держит возле талии, словно прячет живот.
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