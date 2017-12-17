Малахов заставил Шубскую плакать из-за Глаголевой

В эфире телеканала "Россия" состоялась громкая премьера: стартовало шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Темой первой передачи стали самые громкие свадьбы уходящего года.

Участники программы успели обсудить бракосочетание старшей дочери Валерия Меладзе Инги и ее возлюбленного, вспомнили венчание Аллы Пугачевой и Максима Галкина и поговорили о шикарном торжестве, которое устроили Сати Казанова и ее муж Стефано Тиоццо. Но самой трогательной частью передачи стало обсуждение свадьбы хоккеиста Александра Овечкина и актрисы Анастасии Шубской.

Артистка связалась со студией из своего дома в США. Малахов показал архивную видеозапись со свадьбы: зрители увидели последний выход в свет матери Шубской Веры Глаголевой. Это заставило заплакать как жену Овечкина, так и многих других.

"Хотела сказать о чувствах и желании быть рядом друг с другом. Желаю вам, чтобы этот восторг встречи был всегда. Надо понимать, чувствовать, прощать, уступать... Мы, ваши родители, – пример такой жизни навсегда", – желала новобрачным Глаголева.

Напомним, что Вера Глаголева скончалась скончалась в Германии на 62-м году жизни. Предположительно, причиной смерти стал рак желудка.

Как писали Dni.Ru, семья Глаголевой до последнего скрывала информацию о страшном заболевании. 19 августа Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.