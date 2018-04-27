"Ждем маленького Овечкина": дочь Веры Глаголевой поздравляют с беременностью

Младшая дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская заинтриговала пользователей соцсетей. Девушка опубликовала фотографию, а подписчики принялись поздравлять ее с беременностью.

Барышня опубликовала в Instagram снимок, на котором запечатлена в розовой шубке и обтягивающем черном платье с пестрым принтом. Особо внимательные фолловеры рассмотрели у Анастасии подросший живот.

"Округлилась, похорошела👶", "Ждем Маленького ОВЕЧКИНА))))) Настя и Александр!!!!! Молодцы!!!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень красивая, первое, что бросилось в глаза немного округлившийся животик😍если так я буду очень рада за вас", "Очень красивая😍 и беременяш походу,как и я😂💙", "Беременна 😊?", "А животик видно чуток. Наверно ждем прибавления в семье😘😁👍", "Мне кажется или чучуть веднеется пузико, может у них будет малыш это счастье😍", – писали пользователи соцсети.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 24 Апр 2018 в 10:07 PDT

В июле прошлого года Анастасия Шубская вышла замуж за знаменитого хоккеиста Александра Овечкина. Теперь фанаты ждут не дождутся пополнения в звездном семействе, а в СМИ то и дело всплывают новости об интересном положении красавицы. Поэтому, вероятнее всего, эти предположения преждевременны.

Добавим, что менее года назад Шубская перенесла страшную трагедию. Из жизни ушла ее мать – Вера Глаголева. Актриса умерла 16 августа 2017 года в одной из клиник в Германии. Причиной ее кончины называется онкология в тяжелой стадии.

Вера Глаголева сыграла в пяти десятках фильмов. Выступала как режиссер, сценарист и продюсер. Среди самых известных киноработ – "Бедная Саша", "Маросейка, 12", "Сошедшие с небес", "Одна война". Последний фильм под названием "Две женщины" вышел в 2014 году.