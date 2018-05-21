Аллегрова после смерти потеряла 10 миллионов

По всей видимости, денежки зарыты в землю. И теперь их назад не получить.

Ирина Аллегрова – человек не самый бедный. По данным промоутеров, за концерт она получает около 70 тысяч евро – примерно пять миллионов рублей. Впрочем, и для нее потеря десяти миллионов ощутима. Именно такую сумму звезда планировала вложить в возведение особняка в подмосковном Милорадово, а в итоге осталась без денег и без дачи.

Владимир Денисов, который должен был курировать стройку и получил предоплату, никак не мог начать работу. Певица разорвала контракт и попросила вернуть десять миллионов рублей. Однако Денисов умер, а средства исчезли. По слухам, он вложил деньги Аллегровой в бизнес, но прогорел.

Ирина обратилась в суд. "Долги по наследству достались супруге Денисова. Певице пока досталось всего 100 тысяч, и это произошло спустя два года. Осталось еще 9,3 миллиона", – цитирует ее адвоката StarHit.

Вдова не торопится гасить долг и говорит, что денег нет. После смерти супруга ей достался дом стоимостью 11 миллионов, земельный участок за семь миллионов и несколько дорогих автомобилей, но вступать в наследство дама не спешит. Мол, если сделает это, дом уйдет за долги, и она останется на улице.

Аллегрова тоже сдаваться не намерена. Она привлекла лучших адвокатов, чтобы вернуть деньги, который взял Денисов. Похоже, дача у нее появится не скоро...