Выбить долг из покойника: пострадавшей Аллегровой вернули надежду

Ирина Аллегрова попала в непростую с юридической точки зрения ситуацию из-за того, что умер человек, который был должен ей крупную сумму денег. Директор департамента частного обслуживания "3В Консалтинг", специалист по наследственному праву Рустам Исмайлов рассказал Dni.Ru, что у певицы есть шанс получить долг.

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