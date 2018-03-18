Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены

Ответившая на недовольство публики Ирина Аллегрова вызвала гнев общественности. Народ пообещал артистке бойкот.

Волна негатива в адрес певицы поднялась после концерта в Санкт-Петербурге. Часть пришедших на выступление Аллегровой остались разочарованы увиденным и услышанным.

Народ заявил, что артистка выступала под фонограмму и вообще исполняла песни из нового репертуара вместо любимых хитов. В целом концерт назвали скучным и обычным.

Через несколько дней Ирина появилась в эфире "Авторадио". 66-летняя певица дала интервью, в котором прокомментировала разгоревшийся скандал. Аллегрова выразилась в духе известной пословицы – "Собаки лают, а караван идет". Несмотря на то что певица говорила о своих злопыхателях, ее слова на свой счет приняла и часть поклонников.

Обиженные фанаты заявили, что возмущены таким отношением со стороны "императрицы отечественной сцены". Мол, они не "тявкали", а советовали, как сделать ее концертные шоу более привлекательными, пишет 7days.ru.

Публикация от Фан Клуб Ирины Аллегровой. (@irinaallegrova_fan) 14 Мар 2018 в 12:17 PDT

"Пора бы уже хоть чуть-чуть попытаться вникнуть в слова людей, верных ей много-много лет", "А теперь скажите, для поклонников услышать такие слова о себе – это муха или слон? Это сродни предательству!", "Не ожидала такого от Ирины... Обидно", – написали в соцсетях поклонники Аллегровой, пообещав "бойкотировать" ее концерты.