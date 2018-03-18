Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены

Эксклюзив Интервью Табаков оставил астрономическое наследство Как Цымбалюк-Романовская купила квартиры Джигарханяна Дом-2

Выбор читателей

Воющая от дикой боли Бузова взбесила народ
Сыну Фриске сообщили о смерти бабушки
Умер Олег Табаков
Весельчак Панин получил удар из-за дикого видео с дочерью
В эфире Первого канала показали оргию голой Мазур
В семье тяжелобольного Гаркалина произошла трагедия
партнеры
Воскресенье 18 марта
Лента новостей
18:09
На выборах президента начался подсчет голосов
17:39
87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой
17:20
Как проходят выборы президента России за границей
16:09
Российская футбольная команда разбилась в ДТП
15:13
Как проходят выборы президента России
14:34
Запад испугался высокой явки на выборах в Крыму
14:18
Как изменились сестры Арнтгольц
14:08
Известный российский журналист умер от тяжелого заболевания
13:51
Под Москвой электричка сбила человека
13:49
Россиян призвали сделать свой выбор
12:48
Мужчина застрелил бывшую жену в торговом центре
12:33
"Как праздник": зарубежные наблюдатели оценили выборы президента
12:00
Активность избирателей на выборах бьет рекорды
11:46
Красотки из "Дома-2" показали свои прелести
11:28
Звезде фильма "Любовь и голуби" вызвали скорую
10:40
Первые лица страны проголосовали на президентских выборах
10:21
В Крыму проходят первые выборы президента России
10:09
В пожаре на Рублевское шоссе погиб человек
09:56
Популярную певицу отправили за решетку на 10 лет
09:08
Россия выбирает президента
09:02
Избирательные участки открылись по всей стране
18:59
В Москве готовы к открытию три новых станции метро
18:07
Медведеву заставили плакать из-за золотой медали
17:56
Москва спасла мир от ядерной войны после агрессии Лондона
17:35
Яковлевой стало жутко рядом с неузнаваемым Леонтьевым
17:10
Ледяная уверенность: Россия жестко ответила на хамство Британии
16:31
Бузова пережила предательство лучшей подруги
16:15
Татьяна Навка рассказала об ужасной трагедии
16:00
Украинские власти выгнали российскую журналистку
15:33
Владимир Плигин назначен советником спикера Госдумы
15:20
Кети Топурия встречается с бывшим мужем
14:51
В Сеть слили фотографии с голой невестой принца Гарри
14:25
"Мы все становимся скотами": Обнажившийся Панин поделился откровением
13:53
Упавший на дом самолет убил целую семью
13:34
На Украине "утопили" Крым в Черном море
13:12
Камеры прославили вломившегося в дом нелепого вора
12:54
Полуголые участницы "Дома-2" устроили драку (видео)
12:29
Пугачеву без грима перепутали с дочерью
12:11
Как живет Ксения Стриж после чудовищной пластики
11:54
Найден способ решить украинскую проблему за две недели
11:35
Виктория Дайнеко пострадала в страшной аварии
11:14
Юлия Ковальчук рассказала об участии в "Доме-2"
11:09
В России наступил день тишины
10:46
Бывшая жена Табакова перестала общаться с семьей
10:21
Родное сокровище: у Валерии и Иосифа Пригожина пополнение
10:00
Страшные тайны: Николай Второй
22:01
А был ли мальчик: Почему Лондон прячет отравленного Скрипаля
21:53
Кошка вычислила черных риэлторов и спасла хозяина
21:51
Кто следующий: Похороны Табакова ужаснули
21:35
Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера
21:18
Беременная Лобода открыла главный секрет
20:50
Семью предателя Скрипаля раздирали скандалы
20:27
Киев не пустит россиян на выборы
20:15
Как чувствует себя больная дочь Кончаловского
20:08
Ужасные фото Пугачевой выложили в Сеть
19:58
В центре Москвы на дороге внезапно образовалась яма
19:28
Брэд Питт закрутил роман с известной разведенкой
19:26
К чему снится кино
18:49
Поплавская требует заткнуть "грязный рот Жириновского"
18:46
Совет на выходные
18:43
Чем Россия мешает Западу
18:34
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе
18:33
Хиллари Клинтон экстренно госпитализирована после падения
18:22
Сенсационные подробности в деле отравления Скрипаля
18:22
Собянин поставил крест на "карусели" Навального
18:10
Безумные регионы: В Башкирии мать избивала и морила голодом восьмилетнего ребенка
17:56
Стюардесса выпала из самолета и умерла
17:30
Российских детей гонят из британских школ после скандала со Скрипалем
17:30
Автобус с россиянами разбился в Таиланде
16:57
У Абрамовича отбирают "Челси" из-за Скрипаля
16:57
Пилот разбившегося Ан-148 незаконно получил право вести самолет
16:53
Ошарашенная Собчак ответила на выпад Поклонской
16:48
Директора школы с треском уволили из-за желания сменить пол
16:44
Присосавшийся к фляжке Пресняков домогался известной ведущей
16:37
Дожили: Ольге Бузовой поставят памятник в Подмосковье
16:22
Российский олигарх обвинил британские власти в заговоре против Москвы
16:16
Крупное ДТП парализовало шоссе под Москвой
16:15
Шикарный отдых Рудковской и Плющенко
16:13
Музыканты группы "Пикник" разбились в ДТП
16:01
"Лично Путин": Лондон сделал дерзкое заявление об отравлении Скрипаля
15:58
В глобальном потеплении нашли новую угрозу
15:49
Макрон удивил странным поступком
15:48
У семьи Фриске отнимают имущество
15:47
Резника "похоронили" за большие долги
15:40
Ирина Роднина подверглась травле за переезд в США
15:33
Россиянин на глазах матери садистски убил двух котят
15:32
Госдума обеспечит выполнение поручений президента
15:12
Киев встрепенулся после отравления предателя Скрипаля
15:06
Президент "Югры": ЦБ играет не по правилам ведения бизнеса
14:57
Врач высказался об угрозе выкидыша Собчак
14:48
В России умер известный режиссер
14:46
Лыжников зажевало в подъемник в Грузии (видео)
14:43
Порошенко выдвинули ультиматум из-за Крыма
14:27
В Москве у безработного украли два миллиона
14:20
Украинских спортсменов наказали за поддержку России
14:13
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
14:01
Одноклассница рассказала любопытную историю о Путине
14:01
Россия придумала защиту от метеоритов
13:56
Под Москвой поезд насмерть сбил мужчину
13:40
МХТ подсчитывает убытки после похорон Табакова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У семьи Фриске отнимают имущество
Кто следующий: Похороны Табакова ужаснули
"Мы все становимся скотами": Обнажившийся Панин поделился откровением
А был ли мальчик: Почему Лондон прячет отравленного Скрипаля
Ужасные фото Пугачевой выложили в Сеть
Татьяна Навка откровенно о разводе
Шоу-бизнес

Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены

Ирина Аллегрова. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Ответившая на недовольство публики Ирина Аллегрова вызвала гнев общественности. Народ пообещал артистке бойкот.
прочитано 69966 раз

Волна негатива в адрес певицы поднялась после концерта в Санкт-Петербурге. Часть пришедших на выступление Аллегровой остались разочарованы увиденным и услышанным.

ПО ТЕМЕ

Возмущенный народ кричит из-за Ирины Аллегровой

Принуждение к близости: Аллегрова озвучила необычную просьбу

Кормухина публично опозорила Аллегрову

Ирина Александровна Аллегрова певица, актриса

Народ заявил, что артистка выступала под фонограмму и вообще исполняла песни из нового репертуара вместо любимых хитов. В целом концерт назвали скучным и обычным.

Через несколько дней Ирина появилась в эфире "Авторадио". 66-летняя певица дала интервью, в котором прокомментировала разгоревшийся скандал. Аллегрова выразилась в духе известной пословицы – "Собаки лают, а караван идет". Несмотря на то что певица говорила о своих злопыхателях, ее слова на свой счет приняла и часть поклонников.

Обиженные фанаты заявили, что возмущены таким отношением со стороны "императрицы отечественной сцены". Мол, они не "тявкали", а советовали, как сделать ее концертные шоу более привлекательными, пишет 7days.ru.

Публикация от Фан Клуб Ирины Аллегровой. (@irinaallegrova_fan)


"Пора бы уже хоть чуть-чуть попытаться вникнуть в слова людей, верных ей много-много лет", "А теперь скажите, для поклонников услышать такие слова о себе – это муха или слон? Это сродни предательству!", "Не ожидала такого от Ирины... Обидно", – написали в соцсетях поклонники Аллегровой, пообещав "бойкотировать" ее концерты.

Автор: Алёна Нестерова18 марта 2018, 12:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Аллегрова вышла на сцену в халате

567

комментарии

Политика

Как проходят выборы президента России
Запад испугался высокой явки на выборах в Крыму
"Как праздник": зарубежные наблюдатели оценили выборы президента
Россиян призвали сделать свой выбор

Шоу-бизнес

Сама сделала предложение: Анджелина Джоли станет женой миллионера
Удовиченко не узнала беременную Смехову
35-летняя Ходченкова выходит замуж
Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены

Проишествия

Упавший на дом самолет убил целую семью
Камеры прославили вломившегося в дом нелепого вора
Стюардесса выпала из самолета и умерла
Директора школы с треском уволили из-за желания сменить пол

Lifestyle

МХТ подсчитывает убытки после похорон Табакова
Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
Михалков попал в больницу после падения
Гафт задыхался у гроба с Табаковым
Шоу-бизнес

"Мы все становимся скотами": Обнажившийся Панин поделился откровением

Актер записал видеообращение из Челябинска
Шоу-бизнес

Татьяна Навка откровенно о разводе

Фигуристка высказалась на щекотливую тему
Шоу-бизнес

Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены

Народ пообещал артистке бойкот
Шоу-бизнес

Удовиченко не узнала беременную Смехову

Курьез случился на съемочной площадке

Гороскоп

Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера
Совет на выходные
Жириновский серьезно болен
Зудина перенесла нервные срывы

Фоторепортажи

Как живет Ксения Стриж после чудовищной пластики
Шикарный отдых Рудковской и Плющенко
Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова
Дарья Сагалова вывела в свет красавицу-дочь

Спорт

Медведеву заставили плакать из-за золотой медали
Ирина Роднина подверглась травле за переезд в США
Украинских спортсменов наказали за поддержку России
Ковальчук продает подаренный Путиным BMW

Регионы

Россиянин избавился от жены с помощью кувалды
Якуты возбудились от золотого дождя
Под Владимиром воспитательница забыла малыша на морозе (видео)
Безумные регионы: В Башкирии мать избивала и морила голодом восьмилетнего ребенка
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru