47-летняя Кудрявцева покидает Россию из-за родов

Как утверждают некоторые СМИ, Лера Кудрявцева совсем скоро родит второго ребенка. Говорят, малыш появится на свет за границей.

Отметим, что слухи о беременности Леры Кудрявцевой муссируются прессой на протяжении нескольких лет – с тех пор, как она вышла замуж за молодого хоккеиста Игоря Макарова. Стоило телеведущей выйти в свет в свободной одежде, как журналисты немедленно утверждали, что Лера ждет ребенка. Сама блондинка без устали опровергала все сообщения, при этом говоря, что очень хочет малыша.

Похоже, на сей раз молитвы журналистов и многочисленных поклонников Кудрявцевой были услышаны. В последнее время ведущая носит исключительно не сковывающую движений одежду и буквально сияет от счастья. Кроме того, шоумен Андрей Малахов на всю страну заявил, что Лера готовится во второй раз стать мамой.

А сейчас появилась новая информация. Говорят, телеведущая в ближайшее время намерена покинуть страну, чтобы родить малыша в заграничной клинике.

"Лера действительно беременна. На данный момент она решает, где будет рожать. Вероятнее всего, это произойдет не в России. Срок – конец лета – начало осени. Ей уже трудно скрывать живот даже под балахоном", – рассказали близкие к Кудрявцевой люди журналистам StarHit. Лера предпочитает не комментировать свое интересное положение.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 11 Май 2018 в 7:19 PDT

Говорят, телеведущая выбирает между Европой и Америкой. В США среди знаменитостей (отечественных и зарубежных) популярен медицинский центр Cedars-Sinai. Элитная клиника расположена в Калифорнии. В среднем за услуги тамошних специалистов Кудрявцевой придется заплатить миллион рублей. Кстати, в этом центре со дня на день родит второго ребенка известная украинская исполнительница Светлана Лобода.