Кудрявцева в необычном наряде произвела фурор на съемках телешоу

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева появилась на съемках очередного выпуска передачи "Звезды сошлись" на НТВ в свободном бежевом платье. У ее поклонников не осталось сомнений, что знаменитость скоро во второй раз станет мамой.

Если раньше звезда любила облегающие наряды, подчеркивающие ее прекрасную фигуру, то на этот раз предпочла несвойственное своему гардеробу платье. Оно очень напоминает одежду для беременных.

Обувь Лера выбрала удобную, без высокого каблука, чтобы было комфортно ходить. Наряд произвел настоящий фурор: теперь поклонники уверены, что она находится в интересном положении. Кудрявцева буквально светилась от счастья и много улыбалась, сообщает Teleprogramma.pro.

Пока Лера предпочитает молчать о беременности, хотя ранее это подтвердила Дана Борисова. В свою очередь супруг 46-летней Кудрявцевой, 30-летний хоккеист Игорь Макаров опубликовал в соцсети фото, где телеведущая запечатлена в белом платье, в котором отчетливо видны ее заметно округлившиеся формы, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Боб "Анаболик" Гонтарски (@gontarski.bob) 16 Май 2018 в 10:33 PDT

Примечательно, что Лера одновременно станет и мамой, и бабушкой. Старший сын Кудрявцевой, 28-летний Жан со дня на день подарит ей внука.

Телеведущая признавалась, что хочет родить молодому мужу наследника. "Думаю, в моем случае я себе уже заработала имя, поэтому уйти на год в декрет вполне могу. Буду сидеть дома, заниматься детками, а потом просто приведу себя в форму и вернусь к работе. Ребенка очень хочется. Дай бог и двух. Посмотрим. Как пойдет. Девочку хочу", – говорила Лера.