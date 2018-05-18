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Шоу-бизнес

Бездарную Кудрявцеву оплевали из-за беременности

Лера Кудрявцева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Блогер Лена Миро прошлась по беременной телеведущей Лере Кудрявцевой. Миро считает, что знаменитая блондинка совершает ужасную глупость, соглашаясь рожать в 47 лет.
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На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Лена Миро предположила, что Лера решилась на позднюю беременность для того, чтобы удержать 30-летнего возлюбленного, который, к слову, является почти ровесником ее старшего сына.

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"В возрасте под полтос Лера решила пройти все круги ада. Беременность, роды, грудное вскармливание, жизнь по часам, бессонные ночи, постоянное чувство тревоги, послеродовая депрессия. Спрашивается: зачем? А все просто: чтобы не ушел", – начала Лена.

"Именно так рассуждает курица, нутром чуя, что, по сути, удержать ей мужика нечем. В ней нет соблазна с длительным сроком годности, нет глубины, нет внутренней раскрепощенности, которая так привлекает мужчин. Все, что есть – животный страх остаться одной. И потому наша баба всегда прогнется под мужика и даже пойдет на опасные роды, когда ни ей самой, ни ее организму это абсолютно не нужно... Тьфу", – поделилась своими мыслями блогер.

Говоря о бездарности Кудрявцевой, Лена вспомнила несколько великих женщин, которые не пытались приковать любимых мужчин рождением детей. Она привела в пример Жозефину, которая имела неограниченную власть над Наполеоном, и других исторических личностей.

"Плисецкая не родила Щедрину. Винер не родила Усманову. Маркиза де Помпадур не родила Людовику XV, имея огромное влияние как на него самого, так и на государственные дела Франции того периода. Да, простите меня, наша Екатерина II не стала рожать ни Потемкину, ни Орлову – и это в условиях той контрацепции!" – подытожила Миро.

Автор: Руслана Алексеева18 мая 2018, 12:52

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