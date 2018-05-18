Бездарную Кудрявцеву оплевали из-за беременности

Блогер Лена Миро прошлась по беременной телеведущей Лере Кудрявцевой. Миро считает, что знаменитая блондинка совершает ужасную глупость, соглашаясь рожать в 47 лет.

На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Лена Миро предположила, что Лера решилась на позднюю беременность для того, чтобы удержать 30-летнего возлюбленного, который, к слову, является почти ровесником ее старшего сына.

"В возрасте под полтос Лера решила пройти все круги ада. Беременность, роды, грудное вскармливание, жизнь по часам, бессонные ночи, постоянное чувство тревоги, послеродовая депрессия. Спрашивается: зачем? А все просто: чтобы не ушел", – начала Лена.

"Именно так рассуждает курица, нутром чуя, что, по сути, удержать ей мужика нечем. В ней нет соблазна с длительным сроком годности, нет глубины, нет внутренней раскрепощенности, которая так привлекает мужчин. Все, что есть – животный страх остаться одной. И потому наша баба всегда прогнется под мужика и даже пойдет на опасные роды, когда ни ей самой, ни ее организму это абсолютно не нужно... Тьфу", – поделилась своими мыслями блогер.

Публикация от ⭐️Знаменитости��Звезды ��Мода (@int.newsweek) 7 Май 2018 в 7:11 PDT

Говоря о бездарности Кудрявцевой, Лена вспомнила несколько великих женщин, которые не пытались приковать любимых мужчин рождением детей. Она привела в пример Жозефину, которая имела неограниченную власть над Наполеоном, и других исторических личностей.

"Плисецкая не родила Щедрину. Винер не родила Усманову. Маркиза де Помпадур не родила Людовику XV, имея огромное влияние как на него самого, так и на государственные дела Франции того периода. Да, простите меня, наша Екатерина II не стала рожать ни Потемкину, ни Орлову – и это в условиях той контрацепции!" – подытожила Миро.