Раздувшаяся Кудрявцева сияет от счастья рядом с молодым мужем

В Сети появился свежий снимок Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова. Влюбленные умилили поклонников своим счастливым видом.

Хоккеист Игорь Макаров обнародовал новое фото беременной супруги, популярной телеведущей Леры Курявцевой. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram спортсмен выложил снимок, сделанный накануне, 9 мая. Кудрявцева и Макаров позируют на фоне клумбы с тюльпанами. "С великим праздником 9 мая!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – коротко подписал кадр хоккеист.

На фото спортсмен запечатлен в футболке и штанах камуфляжного окраса. Завершали образ белоснежные кроссовки. Игорь нежно обнимает супругу, 46-летнюю ведущую Леру Кудрявцеву. Телеблондинка снята в свободном светлом платье и плаще в тон, ботинках на плоской подошве и с распущенными волосами.

Многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах паре, в частности, Лере Кудрявцевой, которая, по некоторой информации, ждет ребенка и вот-вот родит Игорю Макарову первенца. "Лерочка раздулась. но ей так хорошо!!! вы такие счастливые!! радости вам побольше!! и чтобы все было хорошо ;) ", "Лера шикарная!!!", "Здоровья!", "Счастья, любви, тепла", "Игорь🙏🏻 Молодцы!!! Поздравляем)))", "Лера, я рада что у тебя все получилось, я слышала как ты хотела этого ребенка! это очень круто", "Лерочка какая красотка!", "Какие красивые❤", – высказались восхищенные поклонники.

Публикация от IM82 (@igor_makarov82) 9 Май 2018 в 7:56 PDT

Ранее всезнающий Андрей Малахов высказался об интересном положении Леры Кудрявцевой. "Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью", – сообщил известный телеведущий.