Незаслуженно: народ не поверил в победу сына Рудковской

Младший отпрыск продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша получил золото на своих первых соревнованиях. В Сети тут же решили, что победу мальчик получил незаслуженно.

Разговоры начались из-за того, что награда, за которую боролись ребятишки, как и площадка, принимающая состязания, носят имя его знаменитого отца. Многие поспешили заметить, что Саше дали медаль из-за родственных связей, а не за талант и трудолюбие.

"Когда только стало известно о кубке Плющенко было ясно кто победит (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Можно было просто вручить медаль дома )))", "Но , все равно , все были уверены в том , что кубок будет его !!! Это немного наверное не справедливо , когда ребенок участвует в соревнованиях , которые спонсирует родитель! Сколько бы ребенок не выкладывался , никто не будет считать его победу объективным", "Рудковская была Главным судьей, а Билан – судья на линии", "🤣🤣🤣🤣 какая очевидность! Смешно до слез😂", "Блин, как неожиданно😂😂😂😂😂😂", "еще б он не откатал, когда его мамка ремнем и в темную комнату", "Господи ну хочется человеку организовать свой турнир и дать первое место сыну! Имеет право!" – не унимались скептически настроенные пользователи Сети.

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 26 Апр 2018 в 11:32 PDT

Кстати, у Плющенко-младшего нашлись и сторонники, которые грудью встали на защиту спортивного малыша. "Судил не отец!!! Ребенок пашет !!! И он лучше был всех!! Посмотрите прокаты других и сравните их с Сашей!!!!", "Люди, давайте лучше порадуемся за юного мальчика, он настоящий трудяга и очень старался!!! Удачи, Сашок ☘️☘️☘️👍👍👍 Рады за тебя❤️❤️❤️😘🇸🇪", "Плющенко младшенький болею только за тебя,умница,ты ЧЕМПИОН!!!!" – поддержали юного спортсмена поклонники.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 26 Апр 2018 в 11:13 PDT

Отметим, что ни те, кто обвинял Плющенко в подсуживании своему сыну, ни те, кто защищал ребенка от нападок, кроме выступления Саши больше ничего не видели, поэтому не могли сравнить с прокатами других участников. Дело в том, что записи соревнований в Сети пока нет.

Пятилетний Саша Плющенко очень много тренируется: каждый день он по несколько часов оттачивает свои навыки. Мальчик занимается гимнастикой, тренирует координацию и выносливость вместо того, чтобы играть с друзьями и беззаботно смотреть мультики.