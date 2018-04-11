Рудковскую защитили после скандала с побоями в семье
"Слушайте, то, что сказала Яна – делают многие в спортивных семьях. Спортсменов вообще воспитывают жесткими методами. И не только спортсменов. Но это их семья. Их дело. Как вообще можно это обсуждать? Кто как кого воспитывает? Это дела семейные. Некрасиво в это влезать…" – цитирует Собчак spletnik.ru.
У Ксении есть малолетний сын Платон. Собирается ли ведущая в будущем применять к нему меры физического воздействия Собчак не уточнила.
Добавим, что уже неделю в Сети обсуждают спорное интервью Яны Рудковской телеканалу "Дождь", о методах воспитания их с Евгением Плющенко пятилетнего сына Саши.
"Многие меня упрекают за излишнюю жесткость… Наказания не только в виде лишения игрушек, но и темная комната, и ремень. И это правда. Но это такой маленький тоненький ремень", – призналась жена Плющенко. При этом она привела в пример своих родителей, которые тоже иной раз были с ней строги. "В комнату сажали темную и ремень применяли, и домашние аресты были… И что, из меня человек не вырос?" – рассказала Яна.
Скандал дорос до того, что пятилетнему наследнику продюсера и фигуриста пришлось разъяснять ситуацию. На странице малыша в соцсети появилось видео. Там Саша говорит, что родители его не бьют.
По его словам, близкие никогда не поднимали на него руку. "Это неправда, но, когда я плохо себя веду, знаю, что есть темная комната, тряпка и ремень. Меня только в темной комнате закрывали на десять минут. Я боюсь темной комнаты – вдруг там мумия или зомби окажется, и меня никто не спасет", – поделился малыш.
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