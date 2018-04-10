Ремень для сына бумерангом вернется к Рудковской и Плющенко
Специалист считает, что в семье должна существовать система наказаний. В противном случае ребенок просто не поймет, что можно, а что нельзя.
Методы Рудковской эксперт раскритиковала. "Вот что я сейчас услышала? Ребенку показывают какую-то темную комнату – это вообще плохая идея. Усиливать детские страшилки совершенно безнравственно. Это страх, это неврозы. Это они воспитывают просто ребенка, который просто будет моим клиентом в будущем", – заявила она.
Психолог добавила, что именно из запуганных детей вырастают те, кем потом очень просто манипулировать. "Они их обесценивают, они глумятся над ними. Это прилетит потом родителям бумерангом", – цитирует специалиста сайт "Комсомольская правда".
Напомним, что Рудковская и Плющенко оказались в центре скандала из-за методов воспитания ребенка. Они держат сына Александра в строгости.
После звездным родителям пришлось оправдываться в социальных сетях. Как писали Dni.Ru, они записали на видео рассказ мальчика о том, что на самом деле его в семье никто не бьет.
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