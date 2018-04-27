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Мертвый Задорнов наказал пошляков Волю и Харламова

Михаил Задорнов. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Cатирик оказался сильнее молодых коллег. И этому есть объяснение.
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Писателя-сатирика Михаила Задорнова не стало в ноябре 2017-го, но записи его концертов до сих пор крутят по телевидению. Как показали опросы, его шутки про "тупых американцев" людям нравятся больше, чем сортирный юмор резидентов Comedy Club. 

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Михаил Николаевич Задорнов драматург, сатирик

Тройку лидеров среди отечественных комиков, по данным ВЦИОМа, составили Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (19%) и Владимир Винокур (11%). Жители Москвы верны классикам жанра и продолжают смеяться над шутками Задорнова(18%) и Жванецкого (16%). А Павел Воля и Гарик Харламов смогли рассмешить только молодых россиян, набрав 19% и 10% голосов. Люди пенсионного возраста отдают первое место Петросяну (32%) и чаще всего перед экранами телевизоров смеются именно над его шутками.

Ura.ru приводит слова аналитика ВЦИОМа Ивана Леконцева, который считает, что россияне предпочитают шутки тех юмористов, кто совпадает с ними по возрасту. Более пожилые слушают Петросяна и Винокура, а молодежь ориентируется на Волю и Харламова. 

Напомним, что родственники Задорнова продолжают неплохо зарабатывать на его творческом наследии – книгах, сценариях, фильмах, телепрограммах. Впрочем, есть у них и ответственность перед памятью писателя. 

Например, он завещал регулярно выделять деньги на поддержку русской библиотеки имени его отца Николая Задорнова, которая находится в Риге. "Ни в коем случае не дайте ей закрыться", – просил родных сатирик перед смертью.

Автор: Иван Губкин27 апреля 2018, 12:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Михаил Задорнов

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