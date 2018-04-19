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Козловский инкогнито подглядывал за потными мужиками

Данила Козловский. Кадр из фильма "Духless 2"
Стали известны подробности съемок нашумевшего фильма Данилы Козловского "Тренер". Ради полного погружения в роль артист надел форму и сел на скамейку запасных, чтобы наблюдать за игрой взмыленных футболистов.
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Журналисты поговорили с непосредственными участниками фильма – "игроками" ФК "Тамбов" – руководителем отдела по работе с болельщиками Антоном Костровым и тренером вратарей Сергеем Куликовым. Они объяснили, как так получилось, что среди множества команд Данила Козловский выбрал именно их клуб.

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"РФС рекомендовал Козловскому обратиться к нам. Он знаком с нашим спортивным директором Павлом Худяковым. Встретились, поговорили. Он приехал на матч с "Кубанью" летом 2016 года, дней пять жил в Тамбове", – рассказал Костров.

По его словам, Козловский пытался максимально вжиться в роль, даже следил за игроками во время тренировок и матчей, которые, как известно, очень энергозатратны. "Посещал все тренировки, жил по графику команды. А на матче хотел вжиться в роль тренера – не просто на трибуне сидел, а на скамейке запасных с помощником. Получали специальное разрешение ФНЛ и РФС. Одели его в форму, кепку дали, чтоб его особо никто не узнал. Были какие-то фотографии в соцсетях, но в целом шумихи удалось избежать. И Данила очень за это потом благодарил", – цитирует Кострова Life.ru.

Он отметил, что в работе Козловский оказался порядочным, простым, без звездных замашек. "Когда был в Тамбове, не чурался и врачам помочь воду поднести. В тренировках он не участвовал, но после них с нами серию пенальти бил, босиком бегал по полю – никакой звездности. А на самих съемках – серьезный профи. Что бросилось в глаза – он два-три часа мается с нами, потом говорит: "Все, перерыв на 30 минут, воды попить". А сам тут же переключается на другое: съемку массовки фан-сектора, гримерам подсказывает, со звукачом что-то обсуждает. Бешеная работоспособность", – констатировал Костров.

Сергей Куликов согласился с коллегой. "Он когда приехал, я не ожидал, что человек таким будет. Без звездных замашек, без каких-то претензий. Старался нас понять. Если говорить коротко – человек знает, чего хочет. И идет к этому, но не по головам, а вместе со всеми. Не было ощущения во время общения, что он звезда. Друг, товарищ – да. Так что было приятно с ним познакомиться. Теперь ждем выхода фильма", – сказал тренер вратарей.

Автор: Наталья Аряева19 апреля 2018, 10:07
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