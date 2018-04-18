Козловский отдыхает от тощей модели с роскошным Меньшиковым

Актер в восторге от тела взрослого коллеги. И уверяет, что тоже будет работать над собой.

Уже три года длится роман актера Данилы Козловского и Ольги Зуевой. Их первый совместный выход в свет состоялся в марте 2015-го на премьере фильма "Духless-2".

"Оля мудрее и умнее. Она обладает этими важными качествами… А если есть какой-то внутренний сговор и взаимное уважение, любые трения довольно легко нейтрализовать, – рассказал о подруге актер. – Меня в ней привлекают независимость, ум, женственность и нежность. При этом она сильный человек, современно мыслит – Оля ведь во многом воспитана на Западе, на тех представлениях и идеалах. Но в то же время она не боится быть ранимой и не стесняется быть женщиной, когда это нужно".

Стоит заметить, что многим поклонникам актера его герлфренд не нравится. В комментариях под снимками в социальных сетях ее часто обзывают "тощей" и "доской". Интересно, что Данила свое тело тоже не считает совершенным, но хочет "вернуться в более-менее вменяемую форму". А вот чье тело ему нравится, так это худрука Театра имени Ермоловой.

Олегу Меньшикову хотя и 57, выглядит он феноменально. "Олег Евгеньевич в прекрасной физической форме. Каждый понедельник и четверг он со своими актерами Театра Ермоловой с Евгением Каменковичем (театральный режиссер. – Прим. ред.) играет в футбол. Я с ними в одной команде", – улыбается Козловский.

Публикация от OZ (@olyazueva_official) 13 Апр 2018 в 9:59 PDT

Только на футбол и съемки убегает актер от невесты. И то, что они творческие люди, Данилу не смущает. "В первую очередь должно быть интересно с человеком, и неважно, в какой он профессии. Просто у нас с Олей так совпало. Наверное, тем для общения чуть больше, но, с другой стороны, работая в одной профессии, у каждого возникает своя точка зрения, которая у нас может расходиться – соответственно могут быть трения и споры", – цитирует Козловского "Антенна".