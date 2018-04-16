Россиян осадили за грязные нападки на больную раком певицу

Певицу Ламу Сафонову атакуют недоброжелатели. Некоторых россиян возмущает то, что артистка открыто говорит о своем онкологическом заболевании и ведет при этом активную творческую деятельность.

Свое отношение к данной ситуации высказал Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Он считает, что хаять человека, находящегося в столько сложной жизненной ситуации – недостойно.

"Мне кажется, это низко – нападать на человека, который борется с онкологическим заболеванием. Лама не опустила руки, она поет, живет активной жизнью и в это же время проходит необходимые курсы лечения. Я хочу пожелать ей победить болезнь, а тем, кто на нее нападает, одуматься", - заявил Манукян. "Просто поставьте себя на ее место, подумайте о том, что она сейчас живет каждый день как последний и не хочет его прожить в немощи и в страданиях, а хочет этому дню искренне радоваться. Лучше поддержите ее, она молодец, она боец!", – считает собеседник Dni.Ru.

Публикация от LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) 10 Апр 2018 в 6:33 PDT

Отметим, что реакция пользователей Сети на информацию о том, что певица приняла участие в модном показе модельера Елены Хандриковой на Международной Неделе Высокой Моды в Москве, действительно была довольно резкой. "Она так любит свою болезнь, так кичится ей, так показушно делает фото рук с пластырем. Зачем? Вызвать жалость? Сочувствие? Сочувствие как к тяжело больному человеку отступает перед наглостью этого человека, показушностью, враньем", "Я видела ее в больнице, она ходила прекрасно без палки, но в соцсеть выложила фото с палкой и написала, что только так может передвигаться. К чему эта показуха?", – написали читатели Dni.Ru в комментариях к данной статье.

Публикация от LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) 1 Мар 2018 в 1:56 PST

Разумеется, не все столько категоричны в своих суждениях. Большинство знакомых с творчеством певицы желают ей скорейшего выздоровления. "Живи, улыбайся, чтобы здоровье у тебя было крепкое, и все чтобы у тебя было хорошо!", "Лама, я тобой восхищаюсь, ты борец, ты умничка. Дай бог тебе здоровья и сил. Хранит тебя бог", "Победите болезнь и желаю долгих лет жизни! Вы очень хорошая, не сдавайтесь!", - пишут фолловеры Ламы на ее страничке в Instagram.

Публикация от LAMA (ЛамаСафонова)�� (@lamasafonova) 7 Апр 2018 в 5:26 PDT

Напомним, артистка узнала об онкологическом заболевании в конце 2016 года. За ее судьбой следят десятки тысяч подписчиков. Лама подробно рассказывает о самочувствии и перенесенных процедурах, просит неравнодушных о помощи. В социальных сетях она подробно озвучила диагноз: "Для тех, кто уточняет диагноз: АДЕНОКАРЦЕНОМА. Обширный эндометриоидный рак тела матки 3-4 степень, с метастазами в лимфоузлах".