Больная раком певица спела на модном показе
Красавица приняла участие в модном показе модельера Елены Хандриковой на Международной Неделе Высокой Моды в Москве. Лама порадовала гостей праздника песней собственного исполнения.
Борьба с недугом нелегко деется Сафоновой. Она сильно исхудала, полностью поседела и с трудом передвигается. "Не складывать лапы и бороться до последнего", – девиз певицы, который помогает ей превозмогая страшную боль выходить на сцену и спасают от негативных мыслей.
Сейчас, по словам Ламы, у нее наблюдается ремиссия, однако праздновать победу пока рано. Блондинка ведет интернет-дневник, в котором описывает свой непростой опыт. Сейчас его согласилось опубликовать одно из российских издательств. Книга Сафоновой "Остаться в живых" выйдет в продажу уже в этом году, сообщает sobesednik.ru.
Сил певице придает и занятие рукоделием. Она всерьез увлеклась росписью джинсовых курток, которые с удовольствием приобретают ее многочисленные поклонницы из разных городов. Лама ежедневно радует их позитивными постами в Instagram и отчетами о своем здоровье: "Берегусь. Стараюсь соблюдать режим. Непросто даются любые поездки на авто – вестибулярный аппарат иногда "выстегивает" из нормального состояния (постхимические побочки), – но нужно набраться терпения. Организм проходит адаптацию после радиационной бомбежки".
Напомним, артистка узнала об онкологическом заболевании в конце 2016 года. За ее судьбой следят десятки тысяч подписчиков. Лама подробно рассказывает о самочувствии и перенесенных процедурах, просит неравнодушных о помощи. В социальных сетях она подробно озвучила диагноз: "Для тех, кто уточняет диагноз: АДЕНОКАРЦЕНОМА. Обширный эндометриоидный рак тела матки 3-4 степень, с метастазами в лимфоузлах".
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