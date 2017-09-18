Больная раком певица в мучениях пошла на риск

Борющаяся с раком третьей степени известная певица Лама Сафонова записала песню "Мама" и сняла на нее клип. Эта работа стала для нее первой за время болезни.

"Когда мне врач в прошлом году сказал страшный диагноз – рак, я с ужасом подумала, что жизнь завтра может оборваться, а песню маме я еще не записала", – говорит Лама. "Первый раз подошла к клавишам только в конце июля, начала играть, и у меня сразу же родилась песня", — рассказала певица.

Сафонова кинула в соцсетях клич о помощи в записи новой песни. И вскоре на него откликнулось несколько профессионалов, которые безвозмездно помогли ей записать трек, сделать аранжировку и свести голос с музыкой. Девушка призналась, что записываться ей было сложно, поскольку в это время она проходила курс химиотерапии – она испытывала настоящие мучения. "Я могла петь только сидя, так как мне было очень плохо. К тому же у меня голос поменялся", – объяснила Лама.

Нашлись неравнодушные люди, которые бесплатно сняли видео на новую песню. Режиссером выступил Кирилл Ганцев из команды Константина Меладзе.

Певица рассказала об идее клипа. В нем она обмотана цепями, которые символизируют болезнь, а в конце освобождается от них. "Хочется на собственном примере вселить в людей веру, что невозможное возможно. Вселить во всех тех, кто в такой же беде, как и я", – сказала певица.

Ради съемок клипа Лама пошла на риск для своего здоровья – ей пришлось поднимать тяжести. "Сначала мы собирались брать дублершу, потому что я не могла поднять большие веера, с которыми обычно выступаю. Но перед съемками решила рискнуть и отказалась от дублерши. Однажды я себе загадала: когда возьму в руки веера, начнется мое выздоровление", – цитирует артистку сайт НГС.НОВОСТИ. Премьера песни в интернете назначена на 22 сентября.

Напомним, о тяжелой форме рака Лама Сафонова узнала в конце прошлого года. Певица перенесла две операции, пять курсов химиотерапии, а сейчас проходит лучевую терапию. Артистка подробно описывает свое лечение в соцсетях.