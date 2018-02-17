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Состояние больной раком российской певицы резко ухудшилось

Лама Сафонова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Ламе Сафоновой внезапно стало хуже. Певице понадобилась экстренная медицинская помощь.
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"Друзья. Лама Сафонова была доставлена в НИИ им.Склифасовского с сильнейшим выраженным болевым синдромом", – сообщили в Instagram представители артистки.

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После обследования девушку отпустили под домашнее наблюдение. Ламе рекомендовали принимать обезболивающие средства. "Несколько дней ее не будет в сети. Большая просьба сохранять спокойствие, терпение, поддержать ее добрым словом и молитвами", – говорится в сообщении.

Поклонники Сафоновой не на шутку взволновались. "Держитесь Ламочка! Столько людей желает Вам скорейшего и окончательного выздоровления! Дай Бог", "Лама, живи", "Борись и не вздумай задаваться", – написали фанаты певицы (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Новость об ухудшении состояния Ламы стала неожиданностью для тех, кто следит за ее судьбой. Певица демонстрировала поразительную стойкость. Несмотря на тяжелую болезнь, она продолжает принимать участие в разных проектах и активно делится своими достижениями в социальных сетях.

Напомним, о тяжелой форме рака Лама Сафонова узнала в конце 2016 года. Певица перенесла две операции, пять курсов химиотерапии и лучевую терапию.

Автор: Алёна Нестерова17 февраля 2018, 10:30

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