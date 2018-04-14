Красотка из "Дикого ангела" попала в больницу с истощением

Уругвайская актриса Наталья Орейро, снискавшая в России сумасшедшую популярность благодаря главной роли в сериале "Дикий ангел", попала в больницу из-за физического истощения. Ей пришлось отменить сразу несколько своих выступлений.

Перед вылетом в Израиль Наталья Орейро почувствовала внезапный приступ недомогания. Она была вынуждено обратиться за помощью к врачам. Специалисты клиники, в которую попала актриса, определили, что она физически истощена.

Медики рекомендовали звезде "Дикого ангела" отдохнуть и по возможности воздержаться от выступлений и съемок в новых проектах, передает Life.ru. Отметим, актриса снимается в комедии Re Loca, выход которой на большие экраны запланирован уже летом 2018 года. Чтобы выполнить советы медиков Наталье Орейро пришлось отменить сразу несколько концертов.

Публикация от club de fans de Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_official) 26 Фев 2018 в 6:41 PST

Отметим, Наталье Орейро 40 лет и она продолжает много сниматься и выступать с концертами по всему миру. Находит она время и для создания домашнего уюта. Так, в Сети распространилась свежая фотография актрисы, на которой та запечатлена лежащей на траве, а по соседству с ней – пакетики семян, подписанные по-русски.

Публикация от club de fans de Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_official) 20 Ноя 2017 в 12:02 PST

Впрочем, пользователи Сети обратили внимание не на окружающие актрису предметы, а на нее саму. По мнению критиков, Наталья Орейро сильно сдала к 40 годам. По их мнению, актриса выглядит по меньшей мере на 20 лет старше своего возраста.

Публикация от club de fans de Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_official) 27 Мар 2018 в 9:58 PDT

К слову, ранее в откровенном интервью Наталия Орейро призналась, что после рождения сына у нее начались проблемы с волосами. "Проблема возникла, только когда я кормила грудью сына: волосы начали выпадать. Но меня заверили, что, как только закончу кормить, это прекратится, так что я была терпелива. Просто немного подстригла, чтобы они стали сильнее", – поведала актриса.