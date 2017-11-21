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Звезда "Дикого ангела" сморщилась к 40 годам

Наталья Орейро. Фото: GLOBAL LOOK press\Mauricio Valenzuela
Звезда сериала "Дикий ангел" Наталия Орейро поделилась новым фото, которое мгновенно распространилось по всему миру. Свежий снимок весьма расстроил поклонников уругвайской актрисы.

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прочитано 3213 раз

Актриса Наталия Орейро прославилась в России благодаря многосерийному фильму "Дикий ангел". Уругвайская красотка, которая работала профессиональной моделью, часто посещала нашу страну, давая концерты и участвуя в съемках. Наталия кочует по миру, что, впрочем, не помешало ей выйти замуж за мужчину гораздо старше себя и родить сына.

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Наталия Орейро

Наталия Орейро актриса, певица

Орейро уже 40 лет, и она не сбавляет оборотов. Она много снимается, дает интервью, ездит по разным странам, участвует в различных мероприятиях. Однако энергичная Наталия находит время и на создание домашнего уюта. К примеру, в Сети распространилась свежая фотография актрисы, на которой та запечатлена лежащей на траве, а по соседству с ней – пакетики семян, подписанные по-русски.

Судя по снимку, Орейро решила засадить сад петуниями, бархатцами и анютиными глазками. Пока одни русскоязычные фанаты умилялись снимку, вторые обратили внимание на саму Наталию. По мнению некоторых пользователей Сети, актриса к 40 годам сильно сдала.

"Ну вот прям неудачное фото Наташи(( Жуткий цвет лица, какой-то землистый... Морщины, как будто ей не 40, а 60 лет((( высушенная курага, прям((( Вот не зря говорят, что солнце портит кожу((((" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Сдала Наташка....", "Пострашнела...", "сморщилась актрисуля))) годы берут свое)))", – высказали свое мнение поклонники.

К слову, ранее в откровенном интервью Наталия Орейро призналась, что после рождения сына у нее начались проблемы с волосами. "Проблема возникла, только когда я кормила грудью сына: волосы начали выпадать. Но меня заверили, что, как только закончу кормить, это прекратится, так что я была терпелива. Просто немного подстригла, чтобы они стали сильнее", – поведала актриса.

Автор: Наталья Аряева21 ноября 2017, 15:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Наталия Орейро блеснула вызывающим нарядом

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