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Шоу-бизнес

Запевшую Шурыгину заткнули на свадьбе Солнцева

Диана Шурыгина. Фото: instagram.com/di_shur_555
Диана Шурыгина дважды не смогла презентовать свою песню. В первый раз она сама не захотела выступать, во второй ей отказали продюсеры скандально известного телепроекта.
прочитано 1788 раз

Жертва изнасилования и малоизвестный исполнитель Саша Акт были приглашены выступить на московскую площадку "Дома-2". Планировалось, что Диана представит одну из своих песен на свадебном торжестве шоумена Гогена Солнцева и предпринимательницы Екатерины Терешкович. Но, увы...

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 Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

Молодожены, гости и музыканты, прождали полдня. Предыдущая съемка затянулась и их не могли впустить в помещение. Жениха и невесту отсняли, а горе-исполнителей прогнали домой в три часа ночи, так и не дав спеть.

"Это было ужасно. Сначала нам сказали немного подождать, а потом все растянулось на шесть часов! На жену Гогена было страшно смотреть: все-таки Екатерине не 20 лет. Неуважение какое-то. Диана и Саша тоже нервничали, под конец стали возмущаться, но все равно ждали. А потом продюсер проекта сказала, что уже ничего не нужно. Вот как так можно договариваться? Видимо, Бог не зря любит троицу. Устроим презентацию на следующей неделе в клубе, накроем пару столов и позовем только самых близких и журналистов", – поделилась со StarHit продюсер Шурыгиной Диана Бичарова.

 

 

Добавим, что Диана должна была дебютировать еще прошлой осенью, на дне рождении Бичаровой. Вместе с Сашей Актом она планировала исполнить сингл "Рассвет без нее".

Однако, блестнуть на сцене Шурыгиной помешала овца, которую привел блогер Дмитрий Торин. Девушка и ее супруг Андрей Шлягин сбежали с праздника. "Я действительно готовилась выйти на сцену и даже записывала песню в студии. Но потом в ресторане появился этот блогер Торин с овцой на веревке, отобрал микрофон у ведущих и начал выкрикивать на весь ресторан мое имя. Я повелась на провокацию, испугалась, уехала и в итоге сорвала выступление. Мне неудобно за свое поведение перед виновницей торжества и моим продюсером Дианой Бичаровой", – рассказала после исполнительница.

Автор: Руслана Алексеева13 апреля 2018, 20:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадебные фото Шурыгиной

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