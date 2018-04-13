Народ взвыл от "ребенка" Дианы Шурыгиной

Диана Шурыгина снова отличилась. На сей раз жертва изнасилования презентовала свое детище – новую песню.

На страничке в Instagram издание Super опубликовало песню Дианы Шурыгиной. Скандально известная звезда нескольких выпусков ток-шоу "Пусть говорят" записала музыкальную композицию вместе с певцом Сашей Актом.

"Окончательно оправившись после роковой вписки, Шурыгина решила покорить российский шоу-бизнес. Штурмовать вершины хит-парадов и раскачивать ночные клубы девушка будет на пару с певцом Сашей Актом. У дуэта уже записаны четыре песни, мы представляем на ваш суд одну из них", – сообщается в аккаунте издания.

Многочисленные подписчики высказали свое мнение. Оно оказалось неоднозначным. "Это дно...", "Это ужас", "Неодыкватный кошмар", "Ляяя,такие песни выпускали как мне кажется в году 2008 или 2009", "Где-то в подъезде записывали", "Я посмотрел все комменты и нашел только два коммента, явно глухих людей которые написали:"норм". Это помойка", "Ужас! Ну и дОжили !!! Нет слов ! Шоу бизом правят дебилы! К чему молодежь взывают ?! Чтоб кумирами были тутки безталантливые?’ ! Запретить !!!", "Мои уши...зачем я это услышала.... (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – высказались слушатели.

Публикация от Super (@super.ru) 13 Апр 2018 в 3:36 PDT

Известный продюсер Леонид Дзюник проанализировал перспективы Дианы Шурыгиной, решившей начать певческую карьеру. "Скоро, наверное, и унитазы будут петь. Это просто позор! На всех телеканалах раскручивают проституток и бездарностей. Я вот задумываюсь: не на спор ли это делается?! Я не удивлюсь, что кто-то с кем-то поспорил и решил доказать, что из ******, извините, можно сделать конфетку. Может быть, конечно, у этого проекта будет мимолетный хлопок популярности, но у него нет почвы!" – в интервью заявил Дзюник.