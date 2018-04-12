Гоген Солнцев пригласил Диану Шурыгину спеть для престарелой невесты

Шоумен Гоген Солнцев решил отпраздновать бракосочетание с Екатериной Терешкович на площадке проекта "Дом-2". Не все близкие и друзья смогут попасть на это яркое мероприятие.

Изначально Гоген рассылал приглашения на банкет, который должен был проходить в одном из столичных яхт-клубов. Был запланирован стол на 70 персон и выступление Сергея Пенкина и группы "Фактор 2".

Однако, позднее он передумал и решил отметить создание новой ячейки общества на скандальном телешоу. Добавим, что из-за того, что московская площадка "Дома-2" может вместить в себя только небольшую группу гостей, некоторым приглашенным придется остаться дома.

Гвоздем вечера станет презентация дебютного сингла скандально известной Дианы Шурыгиной и певца Саши Акта. Ребята в дуэте записали уже три песни и до конца года планируют выпустить альбом. В конце вечера присутствующих ждет огромный торт от кондитера Алекса Куша, сообщает Starhit.ru.

Публикация от Super (@super.ru) 12 Апр 2018 в 4:46 PDT

Добавим, что 63-летняя Екатерина и 37-летний Гоген узаконили свои отношения сегодня 12 апреля 2018 года. По слухам, престарелая невеста весьма состоятельна и имеет серьезные связи в нужных Солнцеву кругах. Их роман закрутился, когда Елена пришла на спектакль к Гогену и предложила профинансировать другие его проекты. А он ответил ей любовью и предложил свое роскошное молодое тело.

Перед тем, как пойти в ЗАГС, Солнцев и старушка поклялись в верности до гроба перед лицом Господа в храме. Фотографии венчания красавчика и седовласой низкорослой дамы взорвали интернет.