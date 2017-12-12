Дюжев спас жизнь звезде "Голоса"

Съемки нового клипа звезды шоу "Голос" Анастасии Спиридоновой едва не закончились трагедией. Актер Дмитрий Дюжев спас девушку от нелепой смерти под колесами трамвая

Инцидент произошел на путях, тянущихся от Шаболовки к Чистым Прудам. По сюжету ролика Настя играла вагоновожатую. В одной из сцен клипа, она должна была ломом перевести стрелки путей. В этот момент обувь певицы сыграла с ней злую шутку. Каблук ее туфельки застрял в рельсе, и Анастасия оказалась в ловушке, сообщает газета "Комсомольская правда".

Несмотря на то, что инцидент произошел поздним вечером, трамваи все еще ходили. Настя не готова была расстаться с дорогой обувью, но и попасть под надвигающийся состав ей тоже не хотелось. Дюжев, которого певица пригласила сняться в своем клипе, увидел муки Спиридоновой, и вытащил барышню из ловушки. А потом сильно ругал всю съемочную группу за то, что девушку поставили в такую неловкую ситуацию.

По информации газеты, клип, который едва не стал роковым для Анастасии, снимался к Новому году. Девушка записала трогательную песню про семейные ценности и праздничную атмосферу. Артистка попыталась передать в своей композиции то самое настроение, которое охватывает почти всех россиян 31-го декабря, во время просмотра советских комедий и нарезаний традиционного оливье.

"Новый год, как ничто другое, примиряет всех людей и помогает найти общий язык практически с любым незнакомцем, дарит надежду на любовь и счастье" – рассказала газете артистка.

Ранее Dni.Ru писали о певице. Она рассказала, как поддерживает молодость и красоту. Анастасия Спиридонова известна как финалистка шоу "Голос" и победительница музыкальной телепередачи "Три аккорда" на Первом канале. Певице всего 32 года. Но она уже задумалась над тем, как продлить молодость.

Публикация от Анастасия Спиридонова (@nastena_spiridonova) Дек 8 2017 в 3:05 PST

"Первые инъекции – плазмолифтинг. Женщины не любят говорить о том, что пора что-то делать! В моем случае причина скорее не возраст, а график, режим, бесконечный грим, перелеты. Если честно, на первой процедуре текли слезы и был слышен рев страдающей женщины, после я долго думала о том, сколько же мне придется перенести боли, чтобы не отпустить молодость!" – рассказала Анастасия о визите к пластическому хирургу.