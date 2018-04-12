Неадекватный Дюжев спровоцировал новый скандал

Актер Дмитрий Дюжев ошарашил пользователей соцсетей странным поведением. Его заподозрили в употреблении запрещенных веществ.

Дюжев, получивший общероссийскую известность после роли Космоса в сериале "Бригада", был приглашен провести викторину "Клевер" во "ВКонтакте" в день первого полета человека за пределы земной атмосферы. Шоу стартовало с опозданием больше, чем на час и продлилось 15 минут и 45 секунд.

На протяжении выпуска артист путал сотни и тысячи, постоянно почесывал нос, не к месту смеялся и делал слишком длинные паузы между фразами. Зрителей позабавила неадекватность ведущего, они принялись перечислять причины такого поведения прямо в чате игры, который транслируется на экран.

В Сети сразу последовала реакция: "Дюжев – это просто кокосмос", "По ходу назревает скандал. Дюжев и впрямь был не в себе. Его часто перекрывали картинками, а на фоне в этот момент было слышно, что он пьет воду и вытирает нос салфетками".

На просьбу портала TJournal рассказать, почему начало викторины сдвинулось, представитель "ВКонтакте" ответил: "Заправляли ракету топливом".Сам Дмитрий Дюжев пока никак не прокомментировал скандальный эфир.

Напомним недавно Дмитрий Дюжев стал главным героем еще одного скандала. В интервью артист рассказал, что попал в неприятный инцидент в очереди в аэропорту. Он хотел проскочить без очереди, а его, не смотря на известность, жестко поставили на место. Обиженный актер рассказал латышскому каналу: "Это все говорит о том, что это правильно, когда для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете!".

Позднее Дюжев объяснил свои слова. "Это было в порыве пыла конкретно к тем 30 человекам экономкласса, которые стояли на стойке бизнес-класса. Я словесно наказывал их", – заявил Дюжев радиостанции "Говорит Москва". При этом актер отметил, что нельзя смешивать этих людей, с которыми он столкнулся в аэропорту, с другими зрителями.