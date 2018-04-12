Беременная звезда "Дома-2" рассталась с мужем и покинула Москву

Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Мария Зайцева (бывшая Адоевцева) объявила о расставании с мужем. Как выяснилось, женщина решила отправиться в Одессу, чтобы отдохнуть от переезда и подышать морским воздухом.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram экс-участница телепроекта "Дом-2" Мария Зайцева опубликовала общую с мужем Михаилом фотографию. Женщина сообщила новость о том, что они вынуждены на время разлучиться. "Мы с девочками отправимся в далекие края. Без папы. Он уже привык скрепя сердцем отпускать нас. Хотя знаю как ему тяжело даются такие расставания. В одиночестве всегда сложнее дожидаться. Но обстоятельства бывают сильнее нас. Да и чувства на расстоянии крепнут", – отметила Мария, пытаясь сохранить приподнятое состояние духа.

Женщина сообщила, что отправляется с дочкой и падчерицей в Одессу. "Едем к морю, бабуля наша уже начала томиться в ожидании с ароматными куличами и отборными разносолами. Нужна нам эта поездка, от переезда отдохнуть да и морским бризом надышаться🌊☀Моя #22неделя проходит плавно, кроха все ощутимей пинается, животик тяжелеет. От утомления чувствуется небольшой тонус, но врач успокоила, что до 10 "затвердений" живота в день это норма, пришло время носить бандаж. В целом все идет своим чередом. Не смотря на временные трудности😁 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – рассказала Зайцева.

Интересно, что Мария вместе с детьми совершила поездку поездом. "Добрались благополучно, но вымотались изрядно. Поездочка вышла та еще. Ладно уж со всеми этими поездными запахами, храпами, духотой и границами. Тут еще другое. Вы когда-нибудь видели как беременная женщина карабкается на вторую полку в плацкартном вагоне? Я нет. Но зрелище наверное любопытное со стороны. Сначала мучалась, а потом приноравилась. Люди ко всему привыкают. Ну а что было делать? Ехать надо. Остались только околотуалетные места и предпоследние боковушки от сартира. Самонадеянно взяла что было. То что уступят место не надеялась. Было скорее досадно от бессилия, когда вчера мужу перед сном написала "плачу в подушку, что не смогла сама залезть на полку, все смотрели и никто сразу не помог, кроме одного сердобольного мужчины", – рассказала звезда "Дома-2".

Недавно семья Марии была вынуждена сменить место жительства. Теперь супруги стали обладателями новой жилплощади. Впрочем, сама Зайцева ранее признавалась, что мечтала о большом доме, но и нынешние квадратные метры ее удовлетворили.

Напомним, в середине июля 2017 года Мария и Михаил Зайцевы обвенчались. Таинство состоялось в храме Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве. Мария счастлива в браке. Она занимается воспитанием двоих дочек. Все дело в том, что супруг Маши, Михаил, воспитывает дочь Варю от первого брака. Девочка – ровесница своей сводной сестры и, по признанию Марии, они прекрасно ладят.